Cambia la programmazione di Rai 1 in seguito alla triste notizia della morte di Andrea Camilleri. E così, questa sera 17 luglio, in prime time è stata cancellata la nuova puntata di Superquark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela, ormai diventato un vero e proprio classico della programmazione estiva della rete ammiraglia. Come è stato annunciato sulla pagina Twitter del programma e anche su quella ufficiale di Rai 1, tutta la prima e seconda serata di questa sera sarà dedicata al ricordo del Maestro Camilleri.

E' morto Camilleri: stasera salta la puntata di Superquark

Nel dettaglio, infatti, tutta la programmazione della rete ammiraglia è stata modificata in corso d'opera questa mattina, subito dopo l'arrivo della notizia della morte di Camilleri.

Questa sera, subito dopo il Tg1 delle 20 la serata proseguirà alle 20.35 con uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa dedicato al ricordo del papà del Commissario Montalbano.

A seguire alle 21.20 non ci sarà spazio per una nuova puntata di Superquark che, per questa settimana, risulta cancellato dal palinsesto della rete. Il direttore di Rai 1, infatti, ha deciso di programmare Conversazioni su Tiresia, lo spettacolo andato in scena al Teatro Greco di Siracusa.

Un racconto che viene considerato un po' il testamento biologico che Camilleri ha voluto lasciare ai suoi posteri. E poi ancora in seconda serata è previsto uno speciale del Tg1 dedicato al maestro che ci ha lasciati quest'oggi.

Una serata speciale quella della rete ammiraglia che per una settimana farà a meno della divulgazione scientifica di Superquark con Piero Angela. Il programma anche quest'anno è tornato a proporre i suoi servizi e i suoi documentari anche se sta facendo i conti con dei risultati d'ascolti ben al di sotto delle aspettative medie.

Sabato sera lo speciale di Piero e Alberto Angela su Rai 1

Le puntate del programma trasmesse fino a questo momento sono state seguite da una media di circa 2 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 10 e 11%. Numeri abbastanza lontani da quelli che Superquark registrava fino a qualche anno fa, quando superava tranquillamente la soglia dei 3 milioni di spettatori a settimana, con uno share del 16-17%.

Ma per tutti i fan di Piero Angela vi segnaliamo che questo sabato sera ci sarà uno speciale, sempre in prime time su Rai 1, dedicato all'atterraggio del primo uomo sulla luna. 'Quella notte sulla luna' è la serata evento che il 20 luglio la tv di Stato dedica al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Al fianco di Piero in questo speciale ci sarà anche suo figlio Alberto per rivivere le emozioni di quei giorni che hanno cambiato la storia.