La soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala interessanti novità e importanti colpi di scena per tutti gli appassionati. Le trame fino al 2 agosto non sfuggono a questa regola: uno spazio importante nel corso delle prossime puntate sarà dedicato a Maria e al corteggiamento del misterioso Roberto, inoltre Elsa dovrà fare i conti con l'atteggiamento subdolo della ''rivale'' Antolina, la quale troverà il modo per far ingelosire suo marito Isaac e, di conseguenza, farlo allontanare dalla stessa Laguna. Julieta subirà una crisi psicologica dopo la violenza subita dai Molero.

Elsa si avvicina al dottor Fernandez

Nel dettaglio, le trame de Il Segreto per le puntate dal 29 luglio al 2 agosto vedranno protagonista Alvaro Fernandez che diventerà ufficialmente un nuovo medico di Puente Viejo, su proposta di Carmelo Leal. Questo non farà altro che avvicinare sempre di più il misterioso dottore e la giovane Elsa Laguna, scatenando le gelosie di Isaac Guerrero grazie al piano messo in piedi dall'astuta Antolina, la quale farà credere a suo marito che la Laguna e Fernandez abbiano una storia d'amore.

Julieta subirà una crisi psicologica dovuta all'abuso subito dai defunti Eustaquio e Lamberto Molero, la ragazza si chiuderà in sé stessa e cadrà in una forte depressione. Nel frattempo, Meliton proseguirà la ricerca dei Molero, ignaro della loro morte avvenuta durante una colluttazione con Carmelo e Don Berengario. Non solo, a Puente Viejo arriverà un forestiero di nome Faustino che cercherà informazioni utili su Fe.

La donna non nasconderà la sua preoccupazione alla vista dell'uomo misterioso e troverà rifugio momentaneo in bottega. Intanto la ''dark Lady'' Francisca Montenegro, infastidita dalla vicinanza tra Maria Castaneda e il cubano Roberto, cercherà di allontanare quest'ultimo dalla villa.

Spoiler Il Segreto: Isaac smaschera Alvaro Fernandez

Nelle prossime puntate de Il Segreto, il cubano Roberto dichiarerà i suoi sentimenti nei confronti della nipote di Francisca Montenegro, Maria Castaneda.

La giovane dimostrerà di essere lusingata dalla sua corte gentile, tuttavia rifiuterà le sue avance a causa del suo amore verso Gonzalo Castro. Fe confiderà al capomastro Mauricio, il mistero che circonda il misterioso Faustino: quest'ultimo, infatti, faceva parte degli scagnozzi di Don Vincente. Isaac nutrirà dei forti sospetti nei confronti del dottor Fernandez e, frugando tra i suoi oggetti, scoverà una borsa contenente gioielli di grande valore.

Cosa accadrà ai protagonisti di Puente Viejo? Lo scopriremo certamente nelle prossime anticipazioni e nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto.