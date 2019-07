E' di qualche giorno fa la notizia che la rete ammiraglia Mediaset ha acquistato i diritti di Station 19. Il secondo spinoff di Grey's Anatomy - il più longevo Medical-Drama d'America - si appresta, infatti, a debuttare su Canale 5 mercoledì 31 luglio, subito dopo le puntate conclusive della Serie TV "Manifest". Una programmazione che ha già creato polemiche tra i telespettatori considerato che i due episodi previsti verranno trasmessi a partire dalle 23.00.

Non è tuttavia escluso che dalla prossima settimana, la produzione "Shondaland" venga spostata in prima serata. Ma di cosa tratta, dunque, il nuovo telefilm noto anche con il nome di "Grey's Anatomy Firefighters"? La trama, elaborata esclusivamente da Stacy McKee, si snoda intorno al personaggio di Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz), una ragazza fiera e determinata che ha seguito le orme paterne dedicando la sua vita al servizio dei cittadini.

Station 19 segue, infatti, le vicende della più famosa caserma dei Vigili del Fuoco di Seattle. Amicizie, amori, lotte per il potere fanno da cornice alle eroiche avventure che ogni giorno coinvolgono l'affiatata squadra capitanata dal comandante Pruitt. La continuità con Grey's Anatomy è inoltre assicurata dal personaggio di Ben Warren, l'ex specializzando in chirurgia ha infatti deciso di cambiare carriera ed iniziare una nuova avventura come cadetto della stazione 19.

Sinossi Station 19, 1x01: 'Il blocco'

Come anticipato, Grey's Anatomy e Station 19 si snodano sulla stessa linea temporale, elemento che assicura la presenza di numerosi crossover, il primo dei quali si verificherà proprio nell'episodio pilota dello spinoff. La puntata, intitolata "Il blocco", annovera infatti tra le guest star Ellen Pompeo (Meredith Grey) e Chandra Wilson (Miranda Bailey). Dopo un intervento che coinvolgerà l'intera squadra della stazione 19, il comandante Pruitt verrà infatti trasportato d'urgenza al Grey-Sloan Memorial in seguito ad un malore.

Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio:

"Quando la squadra risponde ad un incendio in un appartamento, il Capitano Pruitt accusa un malore, il futuro della leadership della stazione è in pericolo e il vigile del fuoco Andy Herrera è costretto a farsi avanti. Nel frattempo, la nuova recluta Ben Warren si appresta ad iniziare una nuova avventura come pompiere. Presto, tuttavia, si rende conto che le emergenze sul campo sono molto diverse da quelle affrontate al Grey Sloan Memorial."

Trama Station 19, 2x02: 'Indivisibile'

Il secondo episodio di Station 19, in onda mercoledì prossimo su Canale 5, si intitola "Indivisibile".

L'episodio, scritto dalla showwrunner Stacy McKee e diretto da Paris Barclay, vedrà tra le guest star Caleb Alexander Smith nel ruolo di Seth e BJ Tanner nel ruolo di Tuck. Ecco le anticipazioni:"Vista l'assenza del capitano Pruitt, Andy e Jack cercano di capire come lavorare insieme. Nel frattempo, un incidente d'auto su una strada rurale mette a rischio la vita delle vittime e dell'intera squadra della Stazione 19".