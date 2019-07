Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' che riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 29 luglio per arrivare a sabato 3 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Inigo. Quest'ultimo si renderà conto della realtà dei fatti intorno a Peña e comprenderà che l'uomo non ha perso la memoria.

Il vero Cervera non perderà tempo e comincerà sedurre Flora che si scambierà un bacio con l'uomo. Blanca avrà in mente un piano per vendicarsi di Ursula ma la Dicenta senior si accorgerà che la figlia è in possesso di un coltello. Questa situazione costringerà la fidanzata di Diego a fingere un tentativo di suicidio per non far capire la verità alla dark lady.

Ursula decide di accettare il consiglio delle domestiche

Ursula vivrà un momento complicato dopo essere entrata in possesso di una carta che fa riferimento al passato della donna.

Flora verrà a conoscenza della verità grazie al fratello che le spiegherà il motivo per il quale Peña si è comportato in questo modo. Il vero Cervera voleva scampare al pericolo derivante da un indiano. Casilda si convincerà che sia il caso di provare le erbe di Jacinto e penserà di fare la scelta giusta. La Dicenta, dal canto suo, avrà un dialogo con le domestiche che la spingeranno a ritirare la denuncia nei confronti di Paquito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La dark lady riceve un colpo alla testa

La madre di Blanca deciderà di accettare questa richiesta ma dovrà fare i conti con le intenzioni della figlia che vorrà farla pagare alla donna. La fidanzata di Diego troverà il modo per convincere Samuel a recarsi da sola al cimitero con Ursula, nella speranza di far andare in porto il suo piano. La ragazza approfitterà di questa situazione per entrare nella cappella di proprietà della famiglia Alday. Blanca, dopo aver sequestrato la dark lady, colpirà la madre alla testa e Ursula finirà per perdere i sensi dopo aver ricevuto questo attacco.

Arturo pensa al suicidio

Leonor farà delle indagini sull'indiano e si renderà conto che il rivale di Peña rappresenta un pericolo. La scrittrice comprenderà che il cameriere voler far ricadere le colpe su Inigo servendosi dello scambio di persona. Il malavitoso proseguirà le ricerche per mettersi sulle tracce del Cervera macchiatosi del furto di una statuetta indù. I problemi alla vista di Arturo subiranno dei peggioramenti ma il colonnello vorrà nascondere questo segreto a Silvia.

Blanca continuerà a tenere sotto sequestro Ursula nella tomba degli Alday e pretenderà di sapere dove ha nascosto il piccolo Moises. Agustina sarà vicina a raccontare la verità a Felipe sul conto del Valverde e Arturo penserà che l'unica soluzione sia quella di togliersi la vita.