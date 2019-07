Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato iberico punta di diamante dei pomeriggi di Canale 5. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Julieta Uriarte farà perdere le proprie tracce mentre Adela verrà ricoverata in ospedale dopo un malore. Infine Elsa Laguna dirà ad Alvaro Fernandez di essere ricca.

Il Segreto: Fernando geloso di Maria e Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto, riferite alle nuove puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio alle ore 15:30 su Canale 5, svelano che Maria presenterà Roberto a Fernando, il quale dimostrerà di essere molto infastidito dalla sua presenza, sopratutto quando Esperanza e Beltran lo chiameranno zio.

Anche Donna Francisca riserverà a Sanchez un trattamento con i guanti di velluto in quanto disprezzerà il suo colore della pelle. Intanto Carmelo proporrà ad Alvaro di diventare medico ufficiale di Puente Viejo. Più tardi il marito di Adela e Severo sospenderanno la scorta offerta a Julieta e Saul, certi che Eustaquio e Lamberto non rappresentino più un pericolo per la ragazza. Anacleto, invece, chiederà ad Irene di tornare a lavorare nel suo quotidiano.

Anticipazioni Il Segreto: Adela sta male

Il Mesia diventerà sempre più geloso dell'amicizia sorta tra la Castaneda e Roberto mentre Fernandez confesserà ad Elsa di temere di innamorarsi di lei. Più tardi, Dolores apprenderà che Alvaro è rimasto coinvolto in una rissa. Intanto il matrimonio tra Antolina e Isaac attraverserà una nuova crisi mentre Adela sarà ricoverata in ospedale in seguito ad un brutto malore.

Qui, la moglie di Carmelo resterà in prognosi riservata per 48 ore. Infine la Laguna informerà la madre di Hipolito che il nuovo dottore è stato malmenato in quanto doveva dei soldi per un vecchio debito contratto per aiutare gli orfanelli in Portogallo.

Julieta scompare nel nulla

Le trame de Il Segreto in onda fino al 26 luglio rivelano che Dolores si pentirà di aver dipinto Alvaro come una persona malvagia, tanto da dipingerlo come un eroe.

Alla Casona, la Montenegro chiederà a Fernando se ha intenzione di fare qualcosa per impedire la vicinanza tra Maria e Roberto. Allo stesso tempo, Julieta si inoltrerà nel bosco alla ricerca di frutti di bosco per preparare un dolce delizioso per Adela, se non incontrasse i Molero. Intanto Fernandez spiegherà alla Laguna che la sua prima fidanzata si era suicidata, tanto da aver paura a cimentarsi in un'altra storia d'amore; la madre di Hipolito crederà che Elsa abbia saldato i debiti del nuovo dottore, chiedendole di tenere la bocca cucita sulla delicata questione. Prudencio, invece, dimostrerà di non essere coinvolto nella strana sparizione dell'ex moglie.

Elsa racconta ad Alvaro di essere ricca

Lontano da Puente Viejo, Don Berengario e Carmelo ritroveranno Eustaquio e Lamberto. Qui Leal e il prelato non esiteranno ad uccidere i Molero dopo aver scoperto che avevano abusato della Uriarte. Elsa, intanto, racconterà ad Alvaro di non essere povera come aveva precedente raccontato agli amici in quanto ha nascosto l'eredità avuta da suo padre alla sua morte.

Il nuovo dottore, a questo punto, prometterà il massimo riserbo mentre Julieta chiederà al prelato e Carmelo di non raccontare a nessuno che è stata abusata da Eustaquio e Lamberto nel bosco. Infine Fernandez accetterà l'incarico di diventare il dottore del borgo mentre Fernando accuserà delle crisi isteriche dovute alla vicinanza sempre più stretta tra Maria e Roberto. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.