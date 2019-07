Angela Nasti è una delle ultime ex troniste di Uomini e donne. La ragazza è stata parecchio presa di mira nelle ultime settimane per via della sua relazione con Alessio Campoli, finita a soli 10 giorni dalla scelta. Tra i due le cose sembrano non essere andate per il verso giusto e alcuni hanno recriminato alla donna di aver sfruttato il programma solo per ottenere una certa visibilità. A distanza di alcune settimane, la ragazza ha un nuovo amore: il calciatore del Torino Kevin Bonifazi. Solo poche ore fa, la donna ha deciso di pubblicare il loro primo scatto insieme.

U&D, Angela Nasti e la prima foto con Kevin

Nelle ultime settimane, diversi fan del programma della De Filippi avevano segnalato alle varie pagine di gossip di aver avvistato Angela Nasti con il calciatore Kevin Bonifazi. I due hanno postato degli scatti negli stessi posti, cosa che ha fatto insospettire ancora di più tutti i fan della donna. A confermare il flirt in corso ci ha pensato poi la stessa Nasti, che rispondendo ad un commento di una seguace che la criticava per aver trovato l'amore così dopo poco tempo mentre a U&D ha impiegato sei mesi per scegliere, ha spiegato che sarebbe potuto passare un settimana, un mese o un anno ma che sarebbe stata criticata lo stesso.

Per i follower dell'ex tronista, questa replica è stata una tacita conferma a tutti i chiacchiericci, oltre all'arrivo di un commento su una foto pubblicata da lei. Soltanto poche ore fa, Angela Nasti ha deciso di postare sulle sue storie Instagram con il nuovo fidanzato. Nello scatto i due appaiono molto complici, anche se il volto del ragazzo non è ben visibile perchè coperto dai capelli di lei. I due comunque, erano già stati avvistati insieme in vacanza da alcuni seguaci molto attenti. La Nasti sembra dunque aver ritrovato la serenità.

Gossip, Angela Nasti paragonata a Sara Affi Fella

La bella influencer è stata più volte paragonata all'ex tronista Sara Affi Fella. Secondo i telespettatori del programma infatti, la Nasti avrebbe preso in giro tutti. I seguaci di Uomini e Donne sono rimasti infatti molto sorpresi dopo aver scoperto che lei ed Alessio si erano lasciati solo poco dopo più di una settimana e che la donna aveva preferito andare in vacanza ad Ibiza piuttosto che trascorrere del tempo con il suo nuovo ragazzo.

Lo stesso Luigi Mastroianni, scelta di Sara Affi a U&D, ha negli scorsi giorni riferito di rivedersi molto in Alessio Campoli. I molti i seguaci di Angela hanno parecchio criticato la ragazza dopo aver saputo della sua relazione con il calciatore, additandola come una donna che cerca uomini benestanti al suo fianco. Come riferito dall'autrice Raffaella Mennoia, la ragazza sarà invitata negli studi a settembre per dare le dovute spiegazioni della fine della sua relazione con l'ex corteggiatore.