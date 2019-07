Nilufar Addati è una delle ex troniste delle scorse stagioni del programma televisivo Uomini e donne. Il percorso della tronista è stato molto amato ed apprezzato ed alla fine del suo trono la ragazza scelse Giordano Mazzocchi. Tra i due, però, le cose non sono andate molto bene: entrambi hanno preso così la decisione di lasciarsi, anche se i numerosi fan della coppia hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. I due sono spesso stati avvistati insieme in occasione di eventi che vedevano protagonisti anche molti altri volti di U&D, ma il loro rapporto sentimentale sembra essere del tutto terminato. Alcune ore fa, la donna ha annunciato di essere stata ricoverata in ospedale durante la serata per via di alcuni dolori forti che l'hanno colpita.

Nilufar Addati preoccupa i fan annunciando di essere stata ricoverata in ospedale

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa ex protagonista di Temptation Island. La ragazza ha rivelato sul suo profilo Instagram di essere stata costretta a recarsi in ospedale durante la serata di ieri per via di un forte dolore al basso ventre che l'ha infastidita per tutto il giorno. La donna ha confessato che, una volta arrivata nella struttura ospedaliera, i medici hanno inizialmente ipotizzato un'appendicite, ma alla fine si è rivelato essere tutto a posto.

"C'è un piccolo problema da risolvere, però niente di grave. Sembrava mi stessero strappando l'utero verso il basso. Ho preso antidolorifici sia la mattina che nel pomeriggio, ma poi ho vomitato." rivela Nilufar. I fan dell'ex tronista di Uomini e Donne possono dunque rimanere tranquilli.

Ipotesi flirt tra l'ex di Nilufar e la Miss Italia Rachele Risaliti

Sia Nilufar che Giordano hanno partecipato ad una delle edizioni di Temptation Island. I due hanno messo alla prova il loro amore e dopo una serie di litigi hanno deciso di abbandonare insieme il programma.

Ormai da diversi mesi, però, i due hanno deciso di chiudere il loro rapporto d'amore e di prendere strade separate. Nilufar sembra essere rimasta completamente single dopo la fine della sua relazione con Giordano, mentre quest'ultimo pare abbia intrapreso un flirt con una ragazza conosciuta.

Le ultime notizie di gossip hanno infatti rivelato che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne starebbe frequentando l'ex Miss Italia Rachele Risaliti. I due sono stati avvistati in vacanza in compagnia di altre persone, ma quello che ha insospettito ancora di più i fan è uno scatto della ragazza mentre indossa proprio un cappellino di Giordano.

Da parte del diretto interessato non è mai arrivata alcuna smentita riguardo la notizia e neanche da parte di Rachele.