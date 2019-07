La momentanea uscita di scena di Ursula Dicenta sarà al centro delle nuove puntate di Una vita trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. La vecchia istitutrice, infatti, finirà in manicomio per aver rapito il figlio di Blanca. La svolta maturerà con l'arrivo di Koval, il padre della dark lady, ad Acacias 38.

Una Vita: Blanca ritrova Moises

Le anticipazioni di Una Vita incentrate sulle nuove puntate si soffermano sulla fine di Ursula, la grande antagonista delle vicende ambientate ad Acacias 38.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto comincerà quando Blanca e Diego riusciranno a ritrovare il loro figlio Moises. Dopodiché la coppia, insieme a Samuel, organizzeranno un piano contro la Dicenta per vendicarsi del rapimento del piccolo tanto da portarla alla pazzia.

La vendetta di Diego e della Dicenta

In particolare gli Alday e la ragazza faranno credere all'anziana donna che Moises sia frutto della sua fantasia. Peccato che Ursula non sostenga questa versione tanto da pretendere la restituzione del piccolo che arriverà a ritenere suo figlio.

Pubblicità

Inoltre Blanca e Diego riveleranno alla donna che la sua nipotina era deceduta durante le fasi del complicato parto avvenuto nel bosco. Inoltre la Dicenta e l'Alday riporteranno alla mente della darklady il suo triste passato tanto da farle trovare alcuni oggetti appartenuti ai Koval. Tuttavia la situazione rischierà di precipitare quando la vecchia istitutrice proverà ad uccidersi dopo aver minacciato Leonor con un coltello.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Koval rinchiude Ursula in manicomio

Stando alle trame di Una Vita si evince che nella puntata 799 Samuel, con la complicità di Diego e Blanca farà arrivare ad Acacias 38 il padre di Ursula, Koval. Quest'ultimo era arrivato a ripudiare la figlia quando era rimasta incinta in seguito ad un abuso da parte di due ladri. In questo frangente la vedova di Jaime dimostrerà di avere paura del padre tanto da continuare a ribadire che Moises è suo figlio ed accusare la Dicenta ed i fratelli Alday di stare provando a farla impazzire.

Tuttavia Koval non vorrà sentire ragioni e respingerà le sue richieste di aiuto in quanto secondo lui aveva creato soltanto grattacapi all'interno della sua famiglia. L'uomo, diventato il suo tutore legale, darà mandato ad Aurelio Mendez di rinchiudere Ursula in manicomio. A tal proposito la vecchia istitutrice verrà portata via con la camicia di forza davanti a tutti gli abitanti del quartiere.

Samuel è il nuovo antagonista della soap

Il giorno dopo Diego e l'amata riveleranno al vicinato che Ursula aveva rapito Moises e si era macchiata di altri atroci misfatti.

Pubblicità

Samuel, invece, si convincerà di essersi liberato della sua nemica visto che lo voleva incastrare per la morte del suo povero padre Jaime. Possiamo anticipare che il ragazzo diventerà il maggiore antagonista delle vicende ambientate ad Acacias 38.