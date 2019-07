Nuovi problemi in vista per la dark lady dello sceneggiato iberico “Il Segreto”. Francisca Montenegro dopo Severo Santacruz e Carmelo Leal, dovrà guardarsi alle spalle anche dal suo ex pupillo Prudencio Ortega. Quest’ultimo, negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 22 al 26 luglio, dopo aver appreso finalmente che Lola si è macchiata le mani di sangue per un buon motivo, ovvero per proteggere la sorella Ana, si alleerà con Marcela e Matias per impedire alla moglie di Raimundo Ulloa di ricattare nuovamente la sua amata.

Francisca su tutte le furie, Maria stufa dei suoi familiari

Nelle puntate in programmazione in Spagna la settimana prossima, Francisca continuerà ad essere furiosa a causa di Maria, visto che non sarà disposta a perdonarla, per aver trattato male lei e suo marito. Il dottor Zabaleta alla domanda di Irene e Severo che gli chiederanno come mai Carmelo è così tranquillo nonostante abbia perso la moglie, affermerà che potrebbe essere una reazione allo sparo che ha ricevuto di recente.

Nel frattempo la Montenegro si allontanerà da Puente Viejo per incontrare dei politici, mentre Prudencio riuscirà finalmente a convincere Lola a parlare del suo tragico passato. Quest’ultima confesserà al suo ex datore di lavoro di aver dovuto uccidere suo padre dopo averlo sorpreso ad abusare di sua sorella. A quel punto la cugina di Marchena dirà al fratello di Saul che la Montenegro si è servita dell' omicidio che ha commesso per ricattarla, quando ha saputo che avrebbe lavorato con lui.

Il minore degli Ortega e Lola si riconcilieranno con un bacio. In seguito Maria dopo aver detto a Fernando di essere stufa dei suoi familiari, ordinerà alla sua infermiera Vilches di aumentare i suoi esercizi senza farlo sapere al Mesia. Raimundo condividerà l’irrequietezza per sua nipote con Matias: quest’ultimo e l’ex locandiere decideranno di stare cauti per evitare che la loro parente si allontani ancora di più da loro.

Pettegolezzi su Don Berengario ed Esther, Marcela e Matias accettano di aiutare Prudencio

Dori dopo aver fatto un duro massaggio alla Castaneda pronuncerà delle parole senza un significato. Nel contempo in paese inizieranno a circolare delle brutte voci sul conto di Don Berengario ed Esther a causa di Dolores, che troverà sbagliato il fatto che condividano lo stesso tetto. Elsa tranquillizzerà Consuelo e Marcela, facendogli sapere tramite una telefonata che è andato bene l’incontro con Alvaro.

L’infermiera Vilches dopo aver riacquistato la sua lucidità chiederà a Maria di non dire nulla di ciò che è accaduto a Fernando, ricordandole di aver accettato di raddoppiare le sue sessioni. Prudencio farà presente a Matias di essere pronto a fare qualsiasi cosa per salvare la sua storia d’amore con Lola. Il fratello di Saul e Isaac risponderanno alle provocazioni di Esther in modo scherzoso. Severo e Carmelo incontreranno il sottosegretario e rimarranno senza parole a causa dell'ostilità dell’uomo nei confronti del popolo.

Prudencio non riuscirà a rassicurare Lola, visto che la giovane temerà eventuali rappresaglie da parte della Montenegro. Isaac ed Elsa annunceranno di dover partire per fare il viaggio di nozze. Intanto il minore degli Ortega escogiterà un piano per non consentire a Francisca di minacciare nuovamente Lola. Prudencio per portare al termine la sua strategia nel migliore dei modi si rivolgerà a Marcela e Matias, che accetteranno di aiutarlo. Infine l’infermiera Vilches si adeguerà per l’ennesima volta alla volontà di Maria, dato che la giovane vorrà fare degli esercizi più difficili, ovviamente sempre all’insaputa di Fernando.