Nuovi episodi con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, intitolata "Il segreto". Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 8 per arrivare fino a venerdì 12 luglio fanno notare che Hipolito e Onesimo vivranno un momento di felicità. I due saranno orgogliosi del fatto che il loro esperimento secondo cui una misteriosa pozione farebbe tornare la memoria, si è dimostrato vincente. Julieta e Saul invece dovranno superare una serie di ostacoli, in quanto si troveranno davanti alla furia di Lamberto, che li sorprenderà con l'aiuto dei suoi complici.

I due innamorati riusciranno a sfuggire al tentativo dei Molero, ma si dimostrerà fondamentale l'arrivo della guardia civile e l'aiuto tempestivo di Mauricio e Prudencio.

Maria chiede consigli a Raimundo

Un altro capitolo riguarda il rapporto tra Alvaro ed Elsa, che migliorerà dopo gli iniziali litigi per via del comportamento scorretto del medico. L'uomo si renderà conto di non poter fare a meno della presenza dell'infermiera, che ha dimostrato di essere un'ottima collaboratrice e ha avuto un ruolo rilevante nella guarigione di molti ammalati di varicella.

La Laguna sarà chiamata a valutare le richieste del dottore, che la pregherà di rimanere nell'ospedale da campo. Maria (Loreto Mauleon) si renderà protagonista di un dialogo con Raimundo (Ramon Ibarra), al quale chiederà un parere su una questione che la riguarda da vicino.

Le gravi condizioni del fratello di Saul

La moglie di Gonzalo, dopo aver dialogato con il marito di Francisca, si dirà pronta per accettare la clausola imposta da Fernando (Carlos Serrano).

La madre di Beltran chiederà al Mesia di restare nel paese di Puente Viejo con la possibilità di occuparsi della gestione dei conti della signora Montenegro. Intanto, Julieta potrà tirare un sospiro di sollievo dopo l'arresto di Lamberto. Quest'ultimo però, riuscirà a ferire Prudencio, le cui condizioni di salute diventeranno preoccupanti. Prudencio ha perso molto sangue facendo da scudo con il suo corpo per difendere l'Uriarte. Il ragazzo, in pessimo stato, lotterà tra la vita e la morte.

I sospetti della Montenegro sulla vicinanza tra Fernando e Maria

Fernando si deciderà a fare un passo importante con Maria, alla quale dichiarerà il proprio amore. Marcela e Camelia per fortuna riusciranno a superare la varicella dopo aver vissuto momenti di paura. Entrambe hanno potuto contare sull'aiuto indispensabile di Elsa. La Laguna, per via del lavoro accumulato negli ultimi giorni, accuserà un piccolo malore e verrà soccorsa da Alvaro. Elsa, successivamente, rifletterà sulla possibilità di andarsene dal paese di Puente Viejo.

Infine Francisca non vedrà di buon occhio la sintonia nel rapporto tra Fernando e Maria.