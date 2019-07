Dopo la bella puntata di ieri sera sugli Anni 80, stasera Techetechetè punta in alto. In occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco lunare, infatti, la trasmissione di Raiuno celebra il "Moon Day" con una puntata interamente dedicata al satellite terrestre.

I filmati riguarderanno quindi canzoni, spettacoli e gag comiche aventi come protagonista la Luna; per fare alcuni "pronostici", i videospezzoni potrebbero riguardare Gianni Togni con la sua famosa canzone "Luna"; Vasco Rossi con "Dillo alla Luna" o magari Domenico Modugno con "Selene".

Nel corso della puntata, inoltre, non dovrebbero mancare "La luna" di Edoardo Bennato e i Broncoviz nella divertente parodia del film "Apollo11". Tuttavia, il bello di Techetechetè sta proprio nel fatto che, fino alla messa in onda, i telespettatori sono praticamente all'oscuro dei filmati che andranno in onda.

Stasera sabato 20 luglio Techetechetè celebra la Luna

La puntata di Techetechetè di stasera, sabato 20 luglio, si intitola "Colpo di Luna” ed è a cura di Elisabetta Barduagni.

A 50 anni esatti dallo sbarco sulla Luna, infatti, la Rai ha approntato una programmazione tutta dedicata alle celebrazioni del "Moon Day". In particolare, nella giornata del cinquantesimo anniversario dell'arrivo dell'uomo sul satellite terrestre la rete ammiraglia proporrà film, documentari e anche speciali in prima serata quale Quella notte sulla luna a cura di Piero e Alberto Angela.

Tornando a Techetechetè, stasera la trasmissione sarà composta da filmati riguardanti brani, esibizioni teatrali e scene esilaranti che hanno come protagonista proprio la Luna.

Nella consueta anteprima rilasciata sulla sua pagina Facebook si possono scorgere riprese aventi come protagonisti Mina, Lucio Dalla, Carlo Verdone, Gigi Proietti, Pippo Franco, il compianto Pino Daniele e tanti altri personaggi della musica e dello spettacolo.

Il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna

Sabato 20 luglio 2019 saranno 50 anni esatti dal momento in cui l'uomo raggiunse per la prima volta il suolo lunare.

Nei dettagli, la Luna fu raggiunta dalla missione Apollo 11 avente come equipaggio Neil Amstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins.

Per seguire da vicino l'evento, il 20 luglio 1969 la Rai organizzò una diretta fiume di ben ventotto ore condotta da Tito Stagno. L'estenuante diretta televisiva ebbe il suo momento culminante nel famoso annuncio del conduttore "Ha toccato, ha toccato!".

A distanza di mezzo secolo, i tre canali della televisione pubblica cercheranno di replicare la programmazione di allora con un palinsesto "lunare" che interesserà anche tutte le sedi regionali della Rai.