Da poco tempo è disponibile in esclusiva sul portale Witty Tv l'intervista della redattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, all'ex tronista Angela Nasti. La sorella minore della più famosa Chiara, in questi ultimi mesi, sta facendo molto discutere a causa della prematura rottura con l'ex corteggiatore Alessio Campoli e per la recente storia d'amore con il calciatore Kevin Bonifazi.

Angela e Alessio si sono conosciuti al'interno di Uomini e donne, dove lei era tronista e lui suo corteggiatore.

La ragazza ha poi scelto Alessio, ma il loro legame non sembra aver mai preso il volo. Qualche giorno dopo, infatti, la Nasti è partita in vacanza per Ibiza senza di lui, per poi dichiarare di averlo mollato. Durante l'intervista, infatti, Angela ha dichiarato che la relazione con Alessio per lei non è mai iniziata.

Uomini e Donne, Angela Nasti: 'Per me con Alessio non è mai iniziata'

All'inizio dell'intervista, la prima domanda che la redattrice Raffaella Mennoia ha posto alla Nasti è stata di spiegarle le motivazioni per cui ha deciso di lasciare Alessio: "In realtà non è successo nulla di particolare.

Uscita dal programma non ci siamo trovati e io non mi sento neppure di dire che è finita, perché per me non è proprio iniziata". Una risposta che ha totalmente spiazzato la Mennoia.

Secondo l'ex tronista, nessuno dei due ha colpa se la loro storia d'amore non ha mai preso il volo. I due infatti, dopo la scelta, si sono visti per tre giorni, ma con una certa freddezza l'uno verso l'altro. Ciò nonostante, Angela ha dichiarato che se avesse l'opportunità di tornare indietro, sceglierebbe ancora Alessio.

Successivamente, spiega Angela, quando è partita in vacanza per Ibiza senza Alessio, ha capito che non provava nulla per lui e per questo ha deciso di lasciarlo: "Io voglio il fuoco: ho 20 anni e voglio che l’uomo mi prenda, ma lui non mi ha preso". Infatti, inizialmente Angela era entusiasta di aver scelto Alessio, ciò nonostante l'entusiasmo è andato a calare giorno dopo giorno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Angela Nasti risponde alle critiche dei fan: 'Me ne hanno dette di ogni tipo'

Nell'intervista in esclusiva su Witty Tv, Angela Nasti ha lanciato una frecciatina verso i fan che durante l'ultimo periodo l'hanno presa di mira per via delle sue decisioni in ambito amoroso: "Me ne hanno dette di ogni tipo, mi sono presa tutte le critiche, ma non devo dare spiegazioni a nessuno", ha dichiarato la Nasti, che durante l'ultimo periodo è stata paragonata all'ex protagonista di Uomini e Donne Sara Affi Fella.

Al termine dell'intervista, Angela ha anche parlato della sua attuale relazione con il calciatore Kevin Bonifazi, dove ha dato conferma di esserne follemente innamorata. "Sono fidanzata, ma non è vero che lo conoscevo già da prima. Ci siamo conosciuti da poco, io sono innamorata folle, ho perso proprio la testa".