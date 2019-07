Il rapporto tra Giulià Cavaglia e Manuel Galiano si è consumato poche settimane dopo la scelta tra illazioni e accuse di tradimento. Un epilogo che ha destato più di qualche perplessità tra i seguaci di Uomini e donne con voci incontrollate su possibili accordi e caccia al business. Nel mirino dei fan del dating show di Canale 5 è finita anche la redazione che per far chiarezza su quanto accaduto tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione del programma televisivo ha deciso di realizzare una puntata speciale, condotta da Raffaella Mennoia, che è stata diffusa in queste ore su Witty Tv.

Giulia Cavaglià ha ribadito di aver rotto con il savonese per i suoi atteggiamenti equivoci e per un presunto tradimento ad Ibiza pur confermando di non aver mai contattato la ragazza conosciuta dall’ex fidanzato in discoteca: "Le donne se le sentono certe cose". Dall’altra parte Galiano ha accusato Giulia di aver mostrato poco interesse nei suoi confronti e che pensava più ad shooting fotografici di coppia ed a controllare di continuo il numero dei follower su Instagram: “In auto mi lasciava la mano per controllare il telefono e vedere se arrivava a 400 mila follower e mi diceva che non capivo” - ha chiosato l'ex corteggiatore.

Il week end a Monaco e la vacanza ad Ibiza nel mirino dell'ex tronista

Senza fare giri di parole Giulia Cavaglià ha riferito che al termine del percorso a Uomini e Donne Manuel ha dimostrato che non aveva tanta voglia di trascorrere del tempo con lei. Tra i due le tensioni sarebbero state immediate in quanto alcuni giorni dopo la scelta del 31 maggio Galiano ha deciso di trascorrere un week end con un amico a Monaco.

“Gli avevo chiesto se potevo andare ma lui disse che l’amico ci teneva tantissimo ad andare solo con lui. Un po’ rosicavo, tra l'altro alcuni giorni prima gli avevo presentato tutta la mia famiglia”. L’ex tronista ha spiegato di essersi sentita un po’ presa in giro dall’ex fidanzato anche perché successivamente l’ha invitato a raggiungerlo a Nizza. “Eravamo a dieci minuti di auto e gli avevo chiesto di prendere quanto meno un caffè insieme.

Lui non mi ha raggiunto e tutti questi suoi comportamenti mi hanno fatto pensare”.

Dall’altra parte la Cavaglià ha precisato di non essere mai andata a Savona per conoscere i genitori di Galiano. “Non mi ha mai invitato” - ha aggiunto la torinese che ha sarcasticamente affermato che l’ex corteggiatore era stato bravissimo ad organizzare il viaggio ad Ibiza con un suo amico calciatore. “Ha detto che aveva il viaggio già prenotato e mi ha detto soltanto di raggiungerlo per gli ultimi due giorni. Quando è stato lì ci siamo sentiti quasi come se dovesse scrivermi e dopo che lo contattavo io”.

Galiano: 'Era interessata soltanto ad organizzare incontri di lavoro'

La raffica di segnalazioni ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso con l'ex tronista che ha riferito di essere convinta del tradimento di Manuel con una ragazza conosciuta in discoteca. Incalzata dalle domande Giulia Cavaglià ha riferito di non essere certa del fatto che il ligure l’avesse tradito. “Non hai parlato con questa ragazza?

Ti sei fidata soltanto delle segnalazioni?” - ha chiesto Raffaella Mennoia all’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. “Ti dico, le donne queste cose se le sentono va meglio come risposta?” - ha replicato la torinese. Versione che contrasta con quella di Manuel Galiano che ha ammesso di aver sbagliato ad andare ad Ibiza dopo la scelta ma ha anche aggiunto di aver avvertito uno scarso interesse da parte della Cavaglià nei suoi confronti. “Quando eravamo insieme controllava sempre il telefono per verificare se saliva il numero dei follower” - ha affermato il savonese che ha aggiunto che solo in pubblico era affettuosa con lui. “Era sempre impegnata ad organizzare shooting ed incontri di lavoro. Voleva che andassi a cena con gente famosa”.

Inoltre il ligure ha affermato che Giulia gli avrebbe detto che non si sarebbe mai innamorata di lui e che è rimasto deluso dalla sua reazione quando le ha chiesto di trascorrere un giorno insieme a Torino prima della partenza per Ibiza. “Eravamo a Roma per un lavoro ed eravamo alla stazione Termini quando gliel’ho chiesto ma lei ha fatto finta di nulla ed è partita. In quel momento stavo realizzando che lei non aveva alcun interesse per me”. Inoltre Manuel ha smentito l'ex su quanto accaduto durante il week end a Monaco affermando che era stata lei a rifiutarsi di raggiungerlo perché voleva restare con i suoi amici.