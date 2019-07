Nazli Piran e Ferit Alsan, i due protagonisti principali dello sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” per poter stare insieme purtroppo dovranno affrontare numerosi ostacoli. A mettere il bastone tra le ruote alla coppia, dopo Deniz, sarà ancora una volta Demet. La moglie di Hakan Onder, decisa a riprendersi il suo ex fidanzato, farà di tutto per sabotare l'imminente matrimonio tra l'uomo e la cuoca.

La sorella del musicista impedirà alla coinquilina di Fatos di raggiungere il ricco imprenditore all’altare, rinchiudendola nella cella frigorifera di una pescheria con l’intento di farla morire. Fortunatamente la sorella di Asuman, dopo aver creduto di poter perdere la vita per via del troppo freddo, verrà salvata grazie all’intervento provvidenziale di Deniz.

Ferit e la Piran decidono di sposarsi, il cognato di Hakan rinuncia alla sorella di Asuman

Le anticipazioni della telenovela “Dolunay” annunciano che Ferit, dopo non essere riuscito a dimostrare con i fatti la colpevolezza di Hakan riguardo la morte di Demir e Zeynep, farà un gesto inaspettato.

Il ricco imprenditore chiederà a Nazli di sposarlo per poter ottenere la custodia del nipote Bulut. Intanto, il marito di Demet farà cancellare ogni traccia per non finire in prigione con l’accusa di aver commissionato l’assassinio dei genitori del bambino. Successivamnente l’Aslan ricorderà alla cuoca che suo nipote si è allontanato da lui a causa di sua sorella Asuman per aver scattato una foto nel documento scritto dal suo defunto cognato.

La coinquilina di Fatos, dopo essersi presa del tempo per decidere se fare il grande passo, accetterà di convolare a nozze con il ricco imprenditore quando Bulut ribadirà di voler vivere con lei e il suo adorato zio. La Piran per ottenere il consenso del padre Kemal, gli farà sapere, insieme a Ferit, che si sposeranno soltanto per il bene del minore. Quest’ultimo, infatti, si dirà disposto a divorziare dalla cuoca quando riuscirà a far arrestare Hakan.

Soltanto Engin, Fatos, e il padre della cuoca saranno a conoscenza della messinscena dei due promessi sposi. L’imminente matrimonio tra l’Aslan e la Piran turberà molto Deniz, ma nonostante ciò, il musicista si rassegnerà, dato che augurerà alla cuoca di essere felice al fianco dell’uomo che ama. Demet, invece, essendo perdutamente innamorata del suo ex fidanzato continuerà a lottare per farlo ritornare tra le sue braccia.

Demet sequestra Nazli, Deniz salva la vita alla cuoca

La rabbia della moglie di Hakan aumenterà quando mancheranno ormai due giorni alla tanto attesa cerimonia nuziale di Ferit e Nazli. Demet quando suo marito le dirà che l’Aslan, dopo dopo esseresi creato una famiglia potrà ricongiungersi con Bulut e quindi impossessarsi del 48% delle azioni della Pusula Holding, deciderà di sabotare le nozze dell’affarista.

La vendetta della signora Onder avrà inizio quando Nazli, prima di diventare la moglie dell’Aslan, si recherà in una pescheria per dare una mano a Manami, visto che dovrà fare a meno della sua presenza quando andrà in luna di miele con il suo sposo. Demet, con l’aiuto del suo scagnozzo Bukar, assunto come cameriere nel ristorante dei suoi rivali, pedinerà Nazli e la rinchiuderà in una cella frigorifera per impedirle di sposare Ferit. La moglie di Hakan sembrerà avere la meglio, dato che il fornitore Selali, non sapendo che la sua cliente Piran si trova ancora nel suo negozio,, terminerà la sua giornata di lavoro senza fare nessun controllo. A quel punto Demet farà ritorno a casa con la convinzione che presto si sbarazzerà della scomoda cuoca. Per fortuna la sorella di Asuman verrà messa in salvo in extremis da Deniz, ma subito dopo farà i conti con l’Aslan che, non essendo a conoscenza che la sua promessa sposa ha rischiato la vita, la rimprovererà per non aver rispettato il loro accordo.