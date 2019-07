Torna lo spazio dedicato ad Una vita, lo sceneggiato iberico ormai da tanti anni in onda sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate, che i telespettatori di Canale 5 assisteranno nelle prossime settimane, Ursula Dicenta ridurrà in gravi condizioni la serva Carmen, nel tentativo di fermare la sua fuga da Acacias 38 con Moises.

Una Vita: Carmen aiuta Diego

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove puntate in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, si soffermano sulle ricerche di Moises.

A tal proposito Carmen, vittima di rimorsi di coscienza, metterà a repentaglio la propria esistenza, pur di aiutare Diego Alday a ritrovare suo figlio. Tutto avrà inizio quando Samuel verrà portato in galera con l'accusa di parricidio. Suo fratello, infatti, troverà il cadavere del loro genitore, in avanzato stato di putrefazione in una casa abbandonata su suggerimento del detective Riera. Inoltre l'amato di Blanca ritroverà il fermacarte sporco di sangue, con impresse le cifre di Samuel.

Anticipazioni Una Vita: Samuel viene arrestato

Per tale ragione, Diego denuncerà il consanguineo alle forze dell'ordine che non esisteranno ad irrompere ad una festa organizzata da Ursula Dicenta. Tuttavia, Samuel uscirà ben presto di prigione, sebbene sia davvero l'artefice della morte di Jaime. Nel dettaglio, l'Alday si avvarrà dell'aiuto di Liberto per dimostrare che l'arma del delitto era presente nella sua abitazione al momento della partenza dell'orafo in Svizzera.

Ursula pugnala la serva

Stando alle trame di Una Vita, in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5, si apprende che Carmen tenterà di impedire ad Ursula di fuggire insieme a Moises. La serva, infatti, cercherà di affrontare la Dicenta a muso duro, dopo averle preparato le valigie. Qui le dirà che è arrivato il momento che paghi per tutto il male fatto. Peccato che la madre di Blanca estragga un lungo coltello dalla borsa e accoltelli al ventre la povera serva.

Durante questi drammatici momenti, la darklady rimprovererà Carmen per averla tradita, alleandosi con Diego, Blanca e poi Reira. Inoltre lascerà Acacias 38 solo quando capirà che alla domestica rimangano pochi minuti da vivere.

L'Alday aiuta Diego e Blanca a ritrovare Moises

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Samuel si prenderà cura immediatamente di Carmen, quando la troverà riserva in terra in un lago di sangue dopo essere stato liberato dalla prigione.

L'Alday, a questo punto, farà in modo che i medici possono salvarla. Inoltre riuscirà a convincere Diego e Blanca di essere estraneo agli ultimi tragici fatti ed alla morte del gioielliere della casa reale. Infine l'uomo li aiuterà a scoprire dove si è nascosta Ursula Dicenta insieme al piccolo Moise: possiamo anticipare che la darklady commetterà un passo falso che cambierà il corso degli eventi per sempre.