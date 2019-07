Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra, in onda da lunedì al venerdì in Italia su Canale 5. Nelle nuove puntate in programma in Spagna in estate, i telespettatori spagnoli assisteranno all'uscita di scena di Carmelo Leal e Irene Campuzano dopo la morte di Antolina Ramos.

Il Segreto: la vendetta di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda nei prossimi mesi in Spagna annunciano l'addio di Carmelo Leal e Irene Campuzano dopo la fine di Antolina, interpretata dalla giovane attrice Maria Lima.

Come abbiamo anticipato, la Ramos perderà la vita cadendo da un burrone, nonostante gli sforzi di Isaac di salvarla da morte certa. Tutto avrà inizio quando la furba biondina tornerà a Puente Viejo per vendicarsi di Elsa e del Guerrero. Per tale ragione, inviterà quest'ultimo nel bosco dove non esiterà a puntarle contro un'arma da fuoco, rubata poco prima al municipio di Carmelo.

Anticipazioni Il Segreto: la morte della Ramos

Durante lo scontro, Antolina metterà un piede in fallo, tanto che il falegname, tenterà di trattenerla con la forza delle sue braccia.

Peccato che debba desistere quando capirà che la moglie lo vuole trascinare con sé nel profondo nel baratro. Un gesto che sancirà la fine della Ramos, sebbene alcuni avessero avuto qualche dubbio sull'autenticità della sua morte.

Carmelo e Irene lasceranno lo sceneggiato

Stando alle trame de Il Segreto, in onda attualmente in Spagna, si evince che non sarà solo Antolina a lasciare lo sceneggiato, in quanto il portale "Cultura en serie" ha anticipato la partenza di Carmelo e Irene, interpretati rispettivamente da Raul Pena e Rebeca Sala.

Nel dettaglio, Puente Viejo vivrà momenti di alta tensione dopo la scoperta delle vere intenzioni di Fernando Mesia, personaggio interpretato da Carlos Serrano. Da lì a poco nascerà una cruente battaglia che metterà in pericolo il Leal e Maria Castaneda, in quanto intenzionato ad allontanarla da tutti i suoi più cari affetti famigliari.

Rebeca Sala e Raul Pena annunciano l'uscita di scena su Instagram

Una story-line che durerà per tutta l'estate che porterà all'uscita di scena del sindaco e della Campuzano.

A tal proposito, l'agenzia di Rebeca Sala ha confermato l'uscita di scena della moglie di Severo dopo 500 episodi, ossia più di due anni di assiduo lavoro sul set. Dall'altro canto, Raul Pena ha pubblicato un lungo post sul suo profilo ufficiale di Instagram dove ha ricordato gli esordi nello sceneggiato iberico che lo ha reso famoso. In particolare, l'attore ha ringraziato Chico Garcia e Adriana Torrebejano che ha dato il volto a Sol Santacruz. Due abbandoni che siamo sicuri provocheranno molto malumore nei fans delle vicende ambientate a Puente Viejo.