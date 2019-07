Una delle protagoniste femminili principali della soap opera “Il Segreto” molto amata dal pubblico, purtroppo nelle prossime puntate spagnole comprometterà la sua salute. Si tratta di Maria Castaneda, che per non deludere per l’ennesima volta la sua infermiera Dori Vilches continuerà a fare dei dolorosi movimenti, al tal punto che sarà necessario l’arrivo del dottor Zabaleta. Purtroppo quest’ultimo dopo aver visitato accuratamente la madre di Esperanza darà una bruttissima notizia al fratello della giovane. Matias verrà a conoscenza che sua sorella potrebbe morire a causa di una grave infiammazione localizzata nelle articolazioni della colonna vertebrale.

Carmelo si sente in colpa, Don Berengario apprende che la madre di Esther è morta

Gli spoiler degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dal 15 al 19 luglio 2019, dicono che Maria non appena Francisca e Raimundo si scaglieranno contro Fernando, farà sapere alla madrina e al nonno che con il loro atteggiamento si stanno allontanando da lei ulteriormente. In seguito il Mesia sorprenderà la Castaneda e l’infermiera Vilches durante una nuova sessione di riabilitazione estrema, ed inizierà ad accorgersi degli sforzi che la figlioccia della Montenegro è costretta a compiere.

Matias dopo aver appreso che sua sorella ha litigato con il nonno e Francisca, la andrà a trovare e le dirà di non prendere le distanze dai loro cari. Nel frattempo Don Berengario rimarrà sorpreso quando una giovane donna chiamata Esther si presenterà nella sua abitazione e gli mostrerà la fotografia di una donna. Tutti gli abitanti accoglieranno a Puente Viejo il sottosegretario, soprattutto il sindaco Carmelo.

Il nuovo arrivato dopo essersi presentato come un colonnello assegnato al Ministero degli Interni, annuncerà che l’intero quartiere di Puente Viejo verrà sommerso dalle sue acque. Il Leal verrà assalito dai sensi di colpa per aver commissionato la realizzazione del bacino con l’obiettivo di far lavorare di meno gli operai di Francisca. A quel punto Irene diffonderà informazioni con l’aiuto di Anacleto e del Leal, e mobiliterà i loro alleati politici.

Don Berengario oltre ad apprendere che Esther è sua figlia, verrà a conoscenza che la madre della giovane è morta. Isaac ed Elsa dopo essersi accordati con l’unico parroco di Puente Viejo, si sposeranno senza nessun festeggiamento. Maria a causa del forte dolore, si vedrà costretta ad interrompere un nuovo esercizio alla quale la sottoporrà l’infermiera Dori.

Matias mette in guardia Maria, la partenza di Elsa e Isaac

Il dottor Zabaleta non appena si accorgerà che la Castaneda ha le vertebre infiammate, chiederà alla Vilches di voler sapere quali tipi di esercizi ha compiuto la giovane.

Il medico esigerà che la madre di Esperanza smetta di fare sforzi. Purtroppo la figlia di Emilia e Alfonso sarà determinata a continuare ad allenarsi senza pensare alle conseguenze. Don Berengario dopo aver presentato Esther come sua parente, scriverà a Don Anselmo per aggiornarlo sulle notizie della città, e con molta fatica gli dirà ciò che è successo con sua figlia. Isaac ed Elsa dopo aver coronato finalmente il loro sogno d’amore non finiranno di farsi le coccole.

In seguito la Laguna riceverà una lettera inattesa da parte di Alvaro Fernandez, il farabutto che l’ha abbandonata e tradita. Nel contempo Francisca accoglierà il sottosegretario alla sua villa per cercarle di corromperlo, senza riuscirci. Elsa dopo aver appreso tramite la missiva che Alvaro ha intenzione di chiederle scusa di persona, farà preoccupare i suoi amici, che le consiglieranno di non andare all’appuntamento del medico. Purtroppo la neo sposa accetterà di incontrare il suo ex fidanzato, e suo marito deciderà di accompagnarla. Don Berengario prometterà alla figlia di garantirle un futuro, dopo aver appreso ciò che ha dovuto affrontare a seguito del decesso della madre. L’infermiera Vilches quando vedrà Maria attendere i nuovi esercizi con entusiasmo, si rifiuterà di disobbedire a Fernando e al dottor Zabaleta. La Castaneda riuscirà a persuadere Dori, mentre il medico farà sapere al Mesia che la Castaneda gli nasconde di fare dei movimenti estremi. Prudencio dopo aver appreso che Lola ha salvato la vita alla sorella Ana, confesserà alla sua ex dipendente di amarla e di aver bisogno di ricevere delle risposte da lei. Un gran numero di cittadini rimasti senza casa a causa dell’alluvione che ha colpito Puente Viejo troveranno alloggio alla villa di Francisca. Matias dopo aver appreso qual è il pessimo stato di salute di sua sorella Maria da Zabaleta, la visiterà e la metterà in guardia dicendole che la sua vita è in pericolo. Il locandiere non appena la madre di Esperanza si rifiuterà di seguire il suo consiglio, avviserà Raimundo. Infine Marcela e Consuelo non riusciranno ad impedire ad Elsa ed Isaac di partire, visto che si troveranno già in viaggio.