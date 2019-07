Oggi, martedì 23 luglio, la rivista Gossip Spy ha svelato in esclusiva che il legame tra Irama e Francesco Facchinetti sarebbe giunto ai ferri corti. All'origine di tutto ci sarebbero stati problemi finanziari e alcuni contrasti legati anche alla rivalità con Riki, l'altro assistito dell'agenzia Newco Management di Facchinetti. Stando alle rivelazioni di Spy, è stato Irama a voler rompere definitivamente il legame con il suo manager.

Questo spiegherebbe quindi lo sfogo furioso di Facchinetti pubblicato su Instagram: "Da oggi ho un nuovo nemico da sconfiggere". Il destinatario del messaggio non è noto, ma sembra essere evidente che sia indirizzato al vincitore di Amici 17.

Durissima lite tra Irama e Francesco Facchinetti

Sono giorni molto infuocati per Irama e Francesco Facchinetti. Tra il cantante e il manager è scoppiata una dura lite che non si è ancora arrestata e questo non aiuta di sicuro a risolvere i problemi che si sono creati tra di loro.

Facchinetti è rimasto piuttosto infastidito dall'atteggiamento irriverente del vincitore di Amici 17 e gli ha rivolto delle parole molto pesanti dal tono minaccioso. "Oggi mi sono svegliato con una persona alla quale tenevo davvero tanto" ha esordito il manager tramite Instagram Stories. "E' una persona che mi ha tradito, mi ha preso in giro e mi ha detto tantissime bugie. Dunque, mi sono svegliato molto arrabbiato.

Detto ciò mi rivolgo a te, io te la farò pagare fino al termine dei tuoi giorni!" ha chiosato Facchinetti nel suo durissimo sfogo di rabbia. Tuttavia, a differenza sua, Irama non si è espresso a parole, ma ha pubblicato una story su IG nella quale mette in mostra il suo dito medio. Che il gesto del giovane cantante sia rivolto proprio al suo ex manager? Potrebbe essere. Una burrasca che giunge proprio nel momento clou per il tour e la promozione del tormentone estivo "Arrogante".

Irama: grande attesa per l'unica tappa in Puglia

Irama, giovane cantautore toscano classe 1995, sta conquistando sempre di più il pubblico dei giovanissimi grazie alla sua hit estiva dal ritmo latino "Arrogante". Un artista dall'evidente impronta caratteriale, in grado di passare con naturalezza dal pop sentimentale all'ironia energica dell'hip hop fino al sarcasmo pungente della trap. Con il suo disco intitolato "Giovani per sempre", Filippo Maria Fanti, in arte Irama, si sta preparando per l'ominimo tour che si terrà allo stadio Giovanni Paolo II per un'unica tappa in Puglia a Nardò, in provincia di Lecce sabato 27 luglio alle ore 21.