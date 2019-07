Negli ultimi giorni Francesco Totti e Ilary Blasi avevano intensificato la loro attività social. In genere la coppia è abbastanza riservata e, finora, aveva regalato poche immagini della loro quotidianità a differenza di tanti vip che amano condividere con i propri follower ogni istante della loro giornata. Il primo segnale è arrivato in occasione del matrimonio della sorella (Silvia) della conduttrice televisiva.

Nello specifico la trentottenne romana ha pubblicato su Instagram un divertente filmato che vede protagonista il marito, testimone di nozze, e il parroco. Video, come altre immagini condivise in queste ore sui rispettivi profili social, che dovrebbe essere proposto nella nuova sitcom formato famiglia ‘Casa Totti’.

La notizia è stata anticipata in queste ore da Gabriele Parpiglia e dal magazine Chi che nel numero in edicola mercoledì 24 luglio pubblicherà i dettagli del nuovo format televisivo.

Nessuna anticipazione è stata ancora diffusa per quanto concerne la data della messa in onda. Di sicuro non mancheranno situazioni curiose e momenti di ilarità.

Casa Totti, la rivelazione del settimanale Chi dopo gli indizi social

Da Casa Vianello a Casa Totti. In molti hanno rievocato la fortunata serie tv con protagonisti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, due icone della televisione italiana, quando è stata diffusa la notizia che l’ex capitano della Roma ed Ilary Blasi stavano lavorando alla nuova trasmissione televisiva.

La sitcom racconterà spaccati di vita quotidiana di una delle coppie più amate del Bel Paese.

“Amici, risate, gag e momenti di riflessione: questi gli ingredienti delle due puntate zero finora registrate” - viene evidenziato nella nota diffusa in queste ore dal giornalista Gabriele Parpiglia e sulle pagine social del settimanale Chi che nel numero del 24 luglio pubblicherà ulteriori particolari relativi alla nuova trasmissione televisiva che andrà in onda prossimamente sui canali Mediaset.

Teo Mammucari e Emma Marrone gli ospiti delle prime due puntate

Sono già stati resi noti, invece, i nomi degli ospiti delle prime due puntate di Casa Totti. Teo Mammucari, collega di Ilary Blasi con la quale ha condotto Le Iene, sarà il protagonista del primo appuntamento della sitcom televisiva. In seguito toccherà alla cantante Emma Marrone, molto amata dai figli della coppia, prendere parte al programma di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Secondo quanto riportato in queste ore sule pagine social del magazine Chi l’ex attaccante giallorosso e la presentatrice stanno lavorando alacremente per consegnare in tempi rapidi a Mediaset una produzione di qualità e all’insegna dell’originalità.

Nel corso della sitcom, oltre al filmato che vede protagonista Totti e il parroco durante le nozze della sorella di Ilary Blasi, potrebbe essere proposto anche il video pubblicato su Stories che vede il ‘pupone’ fare jogging con Daniele De Rossi.