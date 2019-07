In queste ultime ore sul web e sui social si è molto discusso del video sfogo postato da Francesco Facchinetti su Instagram, il quale ha letteralmente perso le staffe nei confronti di una persona che lo avrebbe tradito e ingannato. Il manager di numerosi cantanti e personaggi dello spettacolo ha affidato il suo duro sfogo ai social, rivelando di aver perso tempo dietro ad una persona che in realtà lo ha preso soltanto in giro e quindi gli avrebbe mancato di rispetto. Tuttavia Facchinetti non ha voluto rivelare il nome del diretto interessato del suo sfogo.

A farlo, però, è stato il settimanale 'Spy', che proprio sulla pagina Instagram ha rivelato che il destinatario di questa invettiva sarebbe il cantante Irama.

Lo scoop di 'Spy': Facchinetti e Irama ai ferri corti e c'entrerebbe Riki

Facchinetti, infatti, con a sua agenzia gestisce le carriere di molti giovani artisti che sono venuti fuori dai talent show musicali di Canale 5, tra cui appunto quella di Irama, che quest'estate sta scalando le classifiche di vendita con il brano 'Arrogante'.

Sulla pagina Instagram del settimanale 'Spy' è stato svelato che alla base di questa rottura tra Facchinetti e Irama si celerebbero motivi di natura economica ma anche delle divergenze legate al dualismo con Riki Marcuzzo, l'altro cantante lanciato dalla scuola di Amici gestito sempre dall'agenzia di Francesco Facchinetti.

Secondo le fonti del settimanale, sarebbe stato proprio il cantante a voler chiudere ogni tipo di rapporto professionale e artistico con Facchinetti, che nelle ultime ore si è lasciato andare a questa durissima invettiva sui social. Le parole utilizzate dall'ex Dj Francesco non sono passate affatto inosservate e va detto che ha usato termini molto forti.

Il durissimo sfogo di Francesco Facchinetti: 'Me la pagherai'

Facchinetti, infatti, nelle sue Instagram stories ha detto che da questo momento in poi ha un nuovo nemico da abbattere e rivolgendosi al diretto interessato (di cui però non ha fatto il nome) ha aggiunto che gliela avrebbe fatta pagare fino alla fine di tutti i suoi giorni.

Insomma una presa di posizione decisamente dura quella di Facchinetti, il quale non ha nascosto di essere fortemente 'incaz...' con questa persona perché l'ha preso in giro e gli avrebbe raccontato un mucchio di frottole.

Cosa succederà a questo punto dopo l'indiscrezione bomba riportata sulle pagine del settimanale 'Spy'? Facchinetti farà ulteriore chiarezza sul suo profilo Instagram su quello che sarebbe successo con Irama oppure sarà il cantante stesso a voler precisare alcuni punti di questa vicenda? Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi del caso.