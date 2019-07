Il Gossip estivo di Uomini e donne continua ad occuparsi di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, giunti ufficialmente alla rottura qualche giorno fa. Da allora, i due ex fidanzati hanno fatto parlare ampiamente di sé, tra botta e risposta su Instagram e successive voci riguardanti le vere ragioni della fine della loro frequentazione. Ma proprio quando non sembrava esserci alcuna possibilità di un riavvicinamento, i fan hanno notato alcuni movimenti sui social network, accorgendosi di una certa nostalgia da parte di entrambi.

La coppia è tornata insieme nonostante le frecciatine che si è lanciata sul web? Il pensiero dell'ex tronista alla prima esterna vissuta con Manuel non può di certo passare inosservato.

Uomini e Donne gossip: Giulia ripensa alla prima esterna con Manuel

Giulia Cavaglià è sempre molto attiva su Instagram dove posta diversi video promozionali, aggiornando anche i fan sulla sua quotidianità. A tal proposito, una recente foto ha scatenato la curiosità dei follower, richiamando la sua prima uscita con Manuel.

Queste le sue parole: "Credi nel destino?", una frase da lei stessa pronunciata durante l'esperienza di Uomini e Donne e ancora viva nella mente dei telespettatori del programma.

In tanti, infatti, hanno notato una certa malinconia in questa riflessione, e hanno pensato ad un possibile riavvicinamento tra i due ex fidanzati. I commenti a quest'esternazione hanno cominciato a rimbalzare in rete tra chi si è detto certo che la pace sia finalmente tornata e chi, invece, pensa che il sereno potrebbe essere imminente.

La malinconia di Manuel Galiano

L'ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià ha mostrato una certa malinconia, pubblicando un post nel quale ha ricordato la sua prima esterna con Manuel Galiano. Ma anche lui è apparso romantico e a tratti nostalgico in alcuni video presentati nelle sue Instagram Stories.

L'occasione è stata il concerto di Ultimo al quale ha assistito a Roma insieme ad altre 60.000 persone. Ovviamente, tra i pezzi intonati dall'artista, non poteva mancare la canzone "Rondini al guinzaglio", che ha rappresentato la colonna sonora della scelta di Giulia.

Una lettrice de Il Vicolo delle News, seduta a poca distanza dall'ex corteggiatore, ha rivelato di averlo visto commosso durante l'esecuzione di questo brano.

In attesa di scoprire se questi indizi potranno sancire un possibile ritorno di fiamma, sembra che le ragioni della rottura debbano ancora essere svelate, come dichiarato di recente da Irene Capuano in una sua Story. In tale circostanza, la fidanzata di Luigi Mastroianni ha rivelato che la verità verrà comunque a galla prima o poi.