A Milano, ieri giovedì 18 luglio all'anteprima de La Casa de Papel, erano presenti alcuni volti noti del cast della terza stagione. Il nuovo capitolo sarà disponibile online da oggi 19 luglio sulla famosa piattaforma streaming Netflix. Nell'attesa della messa in onda dei nuovi episodi, l'anteprima è stata dedicata alla proiezione esclusiva delle prime due puntate, presso Piazza Affari, dove già da un paio di giorni era comparsa una gigante maschera davanti palazzo Mezzanotte, proprio accanto a 'L.O.V.E.', scultura nota come 'Il Dito', dell'artista italiano Maurizio Cattelan.

A Milano, alcuni personaggi del cast

Alcuni attori della serie televisiva spagnola ideata da Alex Pina, dunque, si sono recati a Milano per la presentazione delle prime due puntate in esclusiva. All'evento erano presenti Rio e Tokyo, interpretati rispettivamente dagli attori Miguel Herrán e Úrsula Corberó, insieme a Denver e Monica (Stoccolma), interpretati da Jaime Lorente ed Esther Acebo e un nuovo personaggio della banda, Marsiglia, interpretato dall'attore di origini croate Luka Peros.

Purtroppo all'anteprima milanese è mancato Il Professore, Alvaro Morte, il quale secondo alcune indiscrezioni rivelate alla stampa, sembrerebbe essere stato impegnato nella promozione svoltasi a Bogotà, in Colombia. Inoltre, sono mancati alla serata anche Berlino, interpretato da Pedro Alonso e Palermo, nuovo personaggio che sarà interpretato da Rodrigo De La Serna.

La trama raccontata dagli attori

Gli attori hanno raccontato come i loro personaggi siano cambiati nella nuova stagione: Tokyo sarà reduce di un grande amore e sembrerà molto più matura e giudiziosa, Rio diventerà un 'vero uomo' dopo l'amore provato per Tokyo, mentre Denver e Monica avranno un figlio da crescere insieme.

La trama del nuovo capitolo de La Casa de Papel sembrerebbe ricca di colpi di scena: dopo essere fuggiti con il bottino, Rio e Tokyo hanno vissuto per due anni nei Caraibi su un'isola deserta, successivamente Tokyo si allontanerà da Rio, poiché desidererà tornare ad una vita normale. Sarà proprio l'allontanamento della donna a mettere in pericolo il ragazzo, il quale verrà rapito. In seguito Tokyo per cercare di salvare Rio chiederà aiuto al Professore.

Pertanto la banda si rimetterà in piedi e darà inizio ad una nuova, clamorosa operazione. Il nuovo obiettivo del Professore, infatti, sarà quello di assaltare la Banca Centrale di Spagna.