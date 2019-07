Ci sono delle novità importanti in merito alla prossima stagione televisiva che ha visto la conferma di Bianca Guaccero al timone di "Detto Fatto". La trasmissione ha subito una riduzione delle puntate che diventano quattro nel corso di ogni settimana, senza dimenticare che c'è stata una variazione dell'orario. Il programma verrà trasmesso su Rai Due a partire dalle ore 14:45 invece che alle 14:00 con l'intento di lasciare spazio alla replica della trasmissione di Carlo Cracco, "Nella mia cucina".

L'idea della 'riduzione' parte dal direttore di Rai Due, Carlo Freccero

Pertanto Detto fatto sarà trasmesso dal lunedì al venerdì fino al 4 ottobre, ma dopo questa data le puntate andranno in onda fino al giovedì. Si tratta di un'idea messa in atto dal direttore di Rai due, Carlo Freccero che ha pensato a questo cambiamento dopo aver fatto delle riflessioni in merito al palinsesto. Uno dei motivi dovrebbe essere legato alla razionalizzazione delle risorse economiche.

Si spera, però, che la 'riduzione' non comporti negatività in termini di ascolti anche se riteniamo che la scelta dei vertici della seconda rete nazionale sia stata ben ponderata. In teoria potrebbe lasciare dei vantaggi alle emittenti 'rivali'. Sinceramente la Guaccero aveva avuto un grande successo nella scorsa stagione e, pertanto, suona strana l'idea di ridimensionarne le puntate. In realtà il venerdì non sarà lasciato scoperto, andrà infatti in onda una sorta di speciale dal titolo “Detto Fatto – Il meglio di”.

Bianca Guaccero, artista poliedrica

Ad ogni modo il successo di Detto Fatto nella passata stagione ha confermato la poliedricità e la bravura di Bianca Guaccero. L'attrice pugliese che aveva debuttato sul grande schermo nel 1999 con 'Terra bruciata' e che quest'anno è stata protagonista sempre al cinema di 'Il grande spirito' di Sergio Rubini, ha dimostrato in anni recenti il suo feeling con la TV.

Oltre ad aver preso parte a diverse produzioni, tra le ulime la serie 'Sotto copertura' del 2017 ed il film 'In punta di piedi', si è cimentata con trasmissioni di intrattenimento quali 'L'anno che verrà', 'Battiti Live', '60 Zecchini' e 'Festival Show'. Si trova al timone di 'Detto Fatto dallo scorso anno. E proprio a Detto Fatto, nella passata stagione, è arrivata una sorta di 'attestato di laurea' per la Guaccero quando venne raggiunta al telefono in diretta da Raffaella Carrà.

La showgirl storicamente 'più amata dagli italiani' ebbe parole al miele per la conduttrice, tanto da farla sciogliere in lacrime per l'emozione.