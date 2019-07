"La Pupa e il Secchione", dopo una lunga assenza durata ben nove anni, tornerà nuovamente su Italia 1. La notizia, per la gioia dei fan, è emersa direttamente dai palinsesti di Mediaset. Il reality show ritornerà per la terza volta nella sua storia. E così, dopo i rumors dei mesi scorsi, adesso si è appreso che il programma sarebbe pronto a partire per il prossimo autunno. La formula dovrebbe essere sempre la stessa: giovani nerd verrebbero affiancati da avvenenti ragazze, con i primi chiamati a fare da maestri alle rispettive compagne di gioco, e le seconde che invece dovrebbero indirizzare i giovani intellettuali verso una migliore attitudine alla vita sociale.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che nel cast della trasmissione possa approdare Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis potrebbe far parte de La Pupa e il Secchione

Come anticipato in precedenza, nei palinsesti della nuova stagione di Mediaset è spuntata la terza stagione de "La Pupa e il Secchione", che mancava dal piccolo schermo dal 2010. Lo show dovrebbe essere inserito nella stagione autunnale dell'azienda del Biscione, e quasi certamente andrà in onda su Italia 1.

Inoltre, giunge voce che nel cast del reality show possa approdare un'ex protagonista molto amata di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Si tratta di Giulia De Lellis che potrebbe essere chiamata a rivestire il ruolo di giurata (dunque con il compito di decretare, puntata dopo puntata, le coppie che verranno eliminate dal gioco), ma non si esclude che possa fare anche da co-conduttrice.

Nei prossimi mesi, dunque, torneranno in televisione ragazze dal fisico impeccabile ma dotate di poca cultura, e giovani con alle spalle anni di studi e brillanti successi accademici. Questi ultimi, però, non avranno alcuna dimestichezza con la vita sociale, alla quale saranno avvicinati proprio dalle concorrenti.

La Pupa e il Secchione: il probabile conduttore

Lo scopo del gioco dovrebbe restare immutato: le Pupe verranno accoppiate ai Secchioni, i quali si impegneranno ad istruirle sotto l'aspetto culturale. Le ragazze, a loro volta, insegneranno ai concorrenti come comportarsi nella vita mondana e come "socializzare" con gli altri.

Enrico Papi e Federica Panicucci sono stati i conduttori del reality nel 2006, mentre nella seconda edizione del 2010 il presentatore romano è stato affiancato da Paola Barale.

La seconda stagione è stata vinta dalla coppia formata da Francesca Cipriani e Federico Bianco. Invece, per quanto riguarda il presentatore del nuovo "La Pupa e il Secchione", il settimanale "Chi" ha anticipato che dovrebbe essere Paolo Ruffini.

La giuria, invece, dovrebbe essere composta da Elena Morali, Maria Monsè e Platinette, alle quali dovrebbe aggiungersi Giulia De Lellis che, però, al contempo potrebbe anche affiancare Ruffini nella conduzione della trasmissione.

E così prosegue "l'operazione nostalgia" da parte di Mediaset che, con il ritorno de "La Pupa e il Secchione", dovrebbe assicurare al suo pubblico qualche ora di svago e di divertimento.