Il video postato da Mario Balotelli in persona non lascia adito ad alcun dubbio: non è una fake news, è tutto vero ed è successo proprio sotto gli occhi del calciatore che ha documentato l’evento ridendosela di gusto. Un corpulento signore - di lui si sa solo il nome, Catello - ha accettato la scommessa di Supermario: buttarsi nelle acque del porticciolo di Mergellina per 2000 euro in sella al proprio motorino.

Le vacanze napoletane di Mario Balotelli

L’ex calciatore di Milan e Inter, la scorsa stagione all’Olympique Marsiglia ama profondamente Napoli da tempi non sospetti: in passato si era anche parlato di un suo possibile passaggio alla squadra azzurra ma poi non se ne fece niente e Balotelli trovò spazio all’estero.

A Napoli però il calciatore ci torna piuttosto spesso: lì ha tanti amici e uno dei suoi luoghi del cuore è Mergellina dove tra una cena di pesce e un aperitivo non si fa alcun problema a girare liberamente tra la gente. Stavolta era in compagnia di alcuni amici e stava dando un’occhiata alle barche attraccate al molo del porticciolo di Mergellina quando un uomo, questo Catello, gestore di un bar, ha attaccato discorso con lui e Balotelli non si è fatto alcun problema a chiacchierare.

Da un discorso all’altro Mario ha proposto a Catello un’idea quanto meno bizzarra: tuffarsi in mare con il suo motorino, una Vespetta blu cobalto con bauletto. Una sorta di scommessa perla quale Balotelli pattuisce anche il premio: duemila euro. Pronti via: il proprietario della Vespa si è tolto la maglietta, ha preso una decina di metri di rincorsa ed è finito in mare con la Vespa.

Mentre la Vespa affonda Balotelli se la ride

Il calciatore ha ripreso tutta la scena con il suo smartphone, è stato lui a dare il ciak e l’azione all’improvvisato Evel Knievel il leggendario stuntman americano che si tuffava tra cerchi di fuoco e lungo spazi immensi.

L’impresa non è stata poi molto pericolosa: con un tonfo sordo di un paio di metri la Vespa è finita in acqua e mentre affondava lentamente tenuta parzialmente sul pelo dell’acqua dal bauletto che fungeva da galleggiante, SuperMario se la rideva a crepapelle. Le sue risate si sentono nitidamente sotto il filmato. Fiero di aver vinto la sua scommessa il proprietario del ciclomotore è risalito sul molo e ha incassato i suoi duemila euro coordinando poi le operazioni di recupero del mezzo, timoroso forse di prendere qualche multa per scarico abusivo in mare.

“Ho fatto un affare – ha detto – la Vespa non valeva più di 600 euro. E poi ho fatto ridere Mario”. Il video in poche ore ha realizzato un milione e mezzo di visualizzazioni e 11mila commenti. Purtroppo le forze dell’ordine non l’hanno presa altrettanto bene: sarebbe stato aperto un fascicolo di inchiesta per inquinamento e istigazione. Balotelli ha risposto all’indagine postando un’altra storia su Instagram con le immagini della Vespa recuperata e “allagata”.

Balotelli per il momento è senza squadra: la sua felicissima esperienza al Nizza si è conclusa quando contro il suo stesso parere è stato girato all’OM dove le cose non sono andate altrettanto bene. I suoi procuratori sono al lavoro: una delle ultime voci lo vuole al Brescia, neopromosso. Per lui sarebbe come tornare a casa.