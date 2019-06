Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola Una vita, scritta da Aurora Guerra, già autrice de Il Segreto. Le trame riportate qui di seguito fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse in Italia dall'1 al 6 luglio, tutti i pomeriggi su Canale 5 e sabato sera anche in prima serata su Rete 4. Le trame di questa settimana gireranno tutte sull'arrivo nella soap di un nuovo personaggio (Cristina Novoa), sulla decisione di Inigo di vendere La Deliciosa e anche sul malore improvviso di Arturo, nonché sulla decisione di Blanca di lasciare Diego.

Blanca incontra Cristina

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Ursula accompagnerà Blanca presso la tomba della presunta bambina morta, facendola soffrire enormemente. Per paura che Pena possa recuperare la memoria, Inigo inizierà a pensare di poter vendere la pasticceria, anche se Flora è contraria. Trini deciderà di aiutare Arturo e Silvia, provando a contattare le famiglie dei soldati da rimpatriare. Dopo aver visitato la tomba di sua figlia, Blanca conoscerà una donna bigotta di nome Cristina Novoa, con cui farà subito amicizia.

Rosina deciderà, per vergogna, di non rivelare a nessuno che Jacinto lavora ormai nel suo giardino. Cristina circuirà Blanca e la spingerà ad intraprendere un viaggio insieme a Diego verso la Svizzera. Arturo si sentirà male nel corso di una festa organizzata per raccogliere del denaro da devolvere all'associazione. Samuel riuscirà a portare a termine il piano concordato con Ursula, convincendo Diego ad abbandonare il suo appartamento ad Acacias 38.

Servante inizierà a sospettare che fra la Cervera e Paquito possa esserci qualcosa di più rispetto alla semplice amicizia. Maria Luigi chiederà a tutti i suoi parenti di raggiungerla a Parigi per una breve gita. Cristina suggerirà a Blanca di iniziare il suo cammino di redenzione troncando subito la sua storia extraconiugale con Diego e la giovane lo farà. Antonito chiederà con successo a Lolita di partire insieme a lui e alla sua famiglia per andare a trovare Maria Luisa e Victor a Parigi.

Plagiata da Cristina, Blanca proverà a sedurre Samuel ma quest'ultimo la rifiuterà. Silvia e Esteban si renderanno conto che Arturo ha problemi di salute. Lolita chiederà a Celia e Felipe il permesso di partire per Parigi e la coppia glielo concederà. Carmen rivelerà a Riera che Ursula la sta ricattando per farle fare ciò che vuole. Non considerando l'opinione di Flora, Inigo continuerà a cercare un acquirente per la pasticcera, La Deliciosa. Diego si renderà conto che qualcosa non va in Blanca e tenterà senza successo di portarla via con la forza dalla casa di Ursula.