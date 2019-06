Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap più famose e seguite in Italia e nel mondo, Beautiful. Le trame riportate qui di seguito si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia, su Canale 5, dall'1 al 5 luglio. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scelta di Ridge di cancellare la 'Hope for the future' per finanziare la 'Intimates', ma anche sulla reazione di Bill Spencer alla richiesta di Katie di avere la custodia esclusiva di Will e su alcune accese discussioni che avranno Steffy ed Hope su Liam. Si parlerà anche di ciò che sta succedendo alla Forrester Creations.

L'appoggio di Brooke

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Ridge annuncerà a tutti gli azionisti della Forrester di dover cancellare un'intera linea di moda per un ridimensionamento dell'azienda. L'uomo sarà costretto a decidere se cancellare la linea di Hope, la 'Hope for the future' o quella di sua figlia Steffy, la 'Intimates'. Non sapendo quale scegliere, Ridge chiederà consiglio a Brooke, ricevendo i pareri della moglie. La donna lo accuserà di voler favorire la linea di Steffy, non tenendo conto della qualità e della 'produttività' di quella di Hope.

Alla Forrester, nel frattempo, Steffy chiederà a Hope di rinunciare alla sua linea di moda dato che lei ha già Liam al suo fianco, ma la ragazza rifiuterà. A quel punto la Forrester si recherà da suo padre e chiederà di non aiutarla. Katie richiederà ufficialmente la custodia esclusiva di Will, mettendosi in guerra con Bill. Quest'ultimo, nel frattempo, scoprirà che Brooke vuole aiutarlo a non perdere la custodia di Bill.

La decisione di Ridge

Ridge deciderà di supportare sua figlia nella creazione della 'Intimates' a discapito di Hope e della sua 'Hope for the future'.

La decisione dell'uomo farà scoppiare una vera e propria guerra fra Hope e Steffy, che culminerà in alcune accese discussioni. Brooke non gradirà la scelta del marito e non si tratterrà molto dal criticarlo aspramente, accusandolo di favoritismo nei confronti della figlia. In questo clima di tensione soltanto una persona sarà molto felice della scelta di Ridge: Sally. La giovane saprà sfruttare al meglio la possibilità concessa a Steffy, ovvero quella di poter continuare la produzione della 'Intimates'.

Frustrata dalla decisione di Ridge e arrabbiata con Steffy per averle chiesto di rinunciare alla sua linea, Hope si recherà da sua madre e sfogherà con lei tutta la sua frustrazione per aver perso un'importante opportunità lavorativa.