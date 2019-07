Lady Colin (69 anni), una delle migliori amiche di Lady Diana, ha usato il termine "ecstatic" (paradisiaco) per descrivere gli ipotetici rapporti tra Lady D e Meghan Markle. Secondo quanto affermato dall'aristocratica, in realtà, i rapporti tra le due non sarebbero stati così "ecstatic". La nobildonna ha spiegato come suocera e nuora sarebbero state troppo simili caratterialmente per andare d'accordo. Ben altra considerazione ha avuto la nobildonna nei confronti di Kate Middleton (37).

Kate Middleton, Lady Colin ammette: 'Diana l'avrebbe amata'

Del tutto diverso è stato il parere della nobildonna inglese nei confronti di Kate Middleton. Secondo Lady Colin, Diana avrebbe amato la moglie di William "con tutto il cuore". Colin e Diana si frequentarono tra gli anni '80 e '90. L'aristocratica nata in Giamaica sarebbe stata una delle poche con cui la madre di William ed Henry condivideva i suoi segreti più reconditi. Anche considerazioni riguardanti i suoi parenti.

Molto probabilmente, tali confidenze sono le stesse che la Colin ha riportato nei suoi tre libri aventi come argomento la Royal Family.

Come scrive il portale Amica (che ha riportato la notizia) il prossimo libro dell'aristocratica potrebbe vertere sulle due nuore che Diana non ha mai conosciuto. Precisiamo che si tratta solo di un'ipotesi senza alcun fondamento reale. Sempre il portale Amica medita su un romanzo a tinte fantasy descrivente l'incontro tra le tre.

Nessuno può immaginare cosa ne potrebbe uscire, ma sembra che la Colin abbia le idee chiare in merito: tra Lady Diana e Kate Middleton sarebbe un idillio, mentre con la Markle ci sarebbero scintille.

La teoria di Lady Colin: in fondo non ha tutti i torti

Uno dei tre libri già pubblicati da Lady Colin è dedicato proprio a Diana. Secondo la nobildonna, la moglie del principe Carlo non avrebbe mai limitato i figli riguardo le loro scelte. Questo, indipendentemente dal feeling che avrebbe potuto esserci tra lei e le sue due nuore.

Alla fine, quello teorizzato dalla scrittrice di sangue blu ha un fondo di verità: poli opposti si attraggono, mentre quelli uguali tendono ad allontanarsi. Al riguardo Lady Colin non ha dubbi: due caratteri autoritari come quello della defunta principessa e dell'ex attrice di Hollywood, sarebbero stati costantemente in contrasto.

Lady Colin ha espresso tutto ciò nel corso di un'intervista a new! magazine. Una fama ritrovata per l'amica di Diana, la quale a breve apparirà in televisione in occasione del reality Celebs Go Dating.

Secondo quanto riferito dalla scrittrice riguardo Meghan, la moglie di Harry avrebbe lavorato duramente per diventare principessa ed alla fine c'è riuscita. La Colin si augura che l'ex interprete di Suits riesca a sopportare tutte le pressioni che la Royal Family è solita fare nei confronti di ex borghesi come lei.