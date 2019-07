Nelle ultime settimane sta andando in onda una nuova stagione di Temptation Island. Le coppie attualmente rimaste all'interno del villaggio sono soltanto tre, mentre le altre hanno già abbandonato il programma. La prima coppia a 'scoppiare' è stata quella formata da Nunzia e Arcangelo, la seconda invece quella composta da Jessica e Andrea. Al momento solo David e Cristina sono usciti insieme, ma secondo i rumors che stanno circolando sul web nelle ultime ore, i due potrebbero aver chiuso la loro relazione poco dopo il confronto.

A dare un'indiscrezione su due delle tre coppie rimaste, ci ha pensato il blog "Il Vicolo delle News' secondo cui: Ilaria e Massimo sarebbero usciti insieme dal programma, mentre Sabrina e Nicola avrebbero chiuso il loro rapporto.

Anticipazioni Temptation Island, Ilaria forse ha perdonato Massimo

Ilaria è Massimo stanno al momento attraversando un periodo di crisi all'interno di Temptation Island: lui è sempre più vicino ad una delle single del villaggio ed ha scatenato la rabbia di Ilaria.

Quest'ultima ha deciso di approfondire la conoscenza con il tentatore Javier. Tra i due è nata una forte complicità, tanto da aver mandato Massimo in crisi dopo la vista di un filmato. Il ragazzo ha infatti iniziato a dare calci ad una sedia per poi finire in lacrime. In base a quanto riportato da Il Vicolo delle News, una talpa avrebbe riportato la notizia che Ilaria ha perdonato Massimo nel corso del falò.

La stessa cosa non si può dire invece della coppia formata da Sabrina e Nicola. Sempre secondo quanto racconta il sito sopra citato, i due si sarebbero lasciati. Sabrina, nel corso delle puntate, si è mostrata molto attratta da Giulio: il suo ragazzo ha così deciso di avvicinarsi ad una tentatrice. Al momento però, restano molto dubbi riguardo all'epilogo di queste storie d'amore e si scoprirà la veridicità dei fatti solo nelle prossime puntate del reality.

Temptation Island, David e Cristina forse si sono lasciati

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente la notizia che David e Cristina si siano lasciati. I due sono usciti insieme dopo il falò di confronto, anche se l'ex dama di Uomini e Donne sembrava quasi determinata a chiudere la sua relazione con il cavaliere. A quanto pare, un vicino di casa di David ha affermato attraverso un post su Twitter che l'ex cavaliere e la donna non stanno più insieme da un mese e che lui sarebbe in lacrime per lei.

Al momento non si sa se la notizia sia vera oppure, dato che i diretti interessati non possono confermare e neanche smentire per via dei loro contratti che impediscono a tutti i partecipanti di dare anticipazioni fino alla fine di Temptation Island.