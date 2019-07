Le anticipazioni della famosa telenovela Una vita sono ricche di novità. Nelle prossime puntate, Blanca (interpretata dall'attrice Elena Gonzalez) e Diego (interpretato dall'attore Ruben De Eguia) verranno aiutati da Samuel e riabbracceranno il loro bambino Moises. In seguito, Samuel, Blanca e Diego faranno di tutto per far impazzire Ursula Dicenta, colpevole del rapimento del piccolo, poi progetteranno un diabolico piano contro la perfida donna.

Successivamente, Diego e Samuel faranno a credere ad Ursula che Moises non è mai esistito e le diranno che in realtà Blanca ha messo al mondo una bimba, la quale è morta subito dopo il parto.

Ursula tenta il suicidio

Nelle prossime puntate di Una Vita, Samuel e Diego faranno consegnare ad Ursula alcuni oggetti appartenenti alla dinastia dei Koval. In seguito Ursula farà di tutto per trovare Moises.

Poi la Dicenta minaccerà Leonor Hidalgo con un coltello per cercare di avere informazioni sul bambino. Successivamente, Ursula si pentirà di aver provato ad uccidere Leonor e tenterà il suicidio. Nel frattempo a calle Acacias arriverà Koval, il padre di Ursula. Ursula incontrerà suo padre e sarà notevolmente intimorita dalla presenza dell'uomo e gli chiederà di avere pietà di lei. Poi la donna confesserà al padre che Blanca, Diego e Samuel vogliono farla impazzire.

Koval non avrà pietà per sua figlia Ursula e deciderà di disporre immediatamente il suo trasferimento in una clinica psichiatrica, per tale ragione avviserà il commissario Aurelio Mendez.

Ursula viene trasferita in manicomio

Ursula Dicenta verrà trasferita in una clinica psichiatrica e verrà portata via con la forza da un'ambulanza. La scena verrà notata da tutti i vicini della Dicenta. Il giorno dopo Blanca e Diego confesseranno ai vicini che sono stati costretti ad agire in quel modo, poiché Ursula è colpevole del rapimento di Moises.

Nel frattempo Samuel sarà parecchio felice e soddisfatto per essersi liberato della Dicenta, poiché la donna era a conoscenza della verità sull'omicidio di Jaime e avrebbe potuto incastrarlo in qualsiasi momento. Successivamente, Samuel cercherà di convincere il fratello Diego e Blanca della sua innocenza, mentre in realtà si preparerà per diventare il nuovo 'cattivo' di calle Acacias.

