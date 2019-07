Momenti di paura per l'ex tronista di Uomini e donne, Nilufar Addati, la quale in queste ore su Instagram ha raccontato la disavventura che le è capitata. Qualche giorno fa, infatti, Nilufar è stata colpita da fortissimi dolori al basso ventre che l'hanno costretta ad andare in ospedale per sottoporsi a tutti i dovuti accertamenti medici, dato che neppure gli antidolorifici erano riusciti a placare il dolore che l'ex tronista accusava e che ovviamente l'hanno fatta spaventare. Per fortuna, nulla di grave, e oggi l'ex tronista di Uomini e donne ha voluto raccontare tutto ai suoi numerosi followers.

Grande paura per Nilufar che finisce in ospedale: 'Per fortuna nulla di grave'

Per prima cosa Nilufar ci ha tenuto a precisare che adesso è 'tutto a posto', nonostante ci sia ancora qualche problemino da risolvere, ma tuttavia il peggio è passato. La ragazza ha raccontato che in un primo momento credevano che questi fortissimi dolori al basso ventre fossero dovuti ad un attacco di appendicite ma così non era.

'C'è un piccolo problema da risolvere, però si risolve, nulla di grave', ha dichiarato Nilufar nelle stories apparse sul suo profilo ufficiale dove ha poi aggiunto che i dolori che ha avvertito in quei giorni erano talmente forti che per un momento le sembrava che le stessero strappando l'utero verso il basso.

'Non è stato piacevole', ha dichiarato l'ex tronista sui social.

Dopo aver preso degli antidolorifici che, tuttavia non le sono serviti a molto, ecco che per Nilufar è stata necessaria la corsa in ospedale, così come ha svelato ai suoi fan su Instagram. 'Ho passato una serata piacevole all'ospedale Grassi. Però tutto a posto, sono un po' distrutta', ha chiosato la ragazza.

L'addio ufficiale tra Nilufar e Giordano: lui paparazzato con un'ex Miss Italia

Immediato l'affetto dei suoi sostenitori che in queste ore hanno appreso la notizia della corsa in ospedale e ovviamente le sono stati subito vicini, pronti a rincuorarla e ad augurarle il meglio affinché possa riprendere al più presto in mano la sua vita.

C'è da dire che questo non è sicuramente un periodo facile per la bella Nilufar, la quale da qualche mese ha messo la parola fine alla sua storia d'amore con Giordano, il ragazzo che aveva incontrato a Uomini e donne.

Una love story decisamente non facile, caratterizzata da numerosi alti e bassi: alla fine i due hanno scelto di dirsi addio e di non proseguire questa storia che li avrebbe fatti solo soffrire. Mentre Nilufar sarebbe ancora single, Giordano nei giorni scorsi è stato paparazzato in compagnia di colei che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Trattasi dell'ex Miss Italia, Rachele Risaliti, con la quale è stato avvistato in vacanza assieme.