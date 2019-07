Dal 10 giugno è in onda la prima stagione della fiction intitolata "Bitter sweet - ingredienti d'amore" che vede come protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman. I telespettatori italiani stanno incominciando a porsi delle domande in merito al numero delle puntate di cui si compone la soap in quanto temono che manchi poco al termine dell'apprezzata serie. Un dato importante si ritrova nel fatto che si arriverà al 26^esimo episodio nella settimana dal 15 al 19 luglio.

Si tratta di un traguardo rilevante ma la prossima settimana si dimostrerà fondamentale per conoscere gli sviluppi intorno al prodotto televisivo. In Italia c'è stata una suddivisione differente delle puntate rispetto a quelle trasmesse in Turchia dove gli episodi durano centoventi minuti.

In Turchia le puntate duravano di più

Inoltre in Turchia le puntate vengono mandate in onda dalla Star Tv vantando un totale di ventisei appuntamenti nella prima stagione.

In Italia le puntate approdate con il titolo di Bitter sweet - ingredienti d'amore hanno durata minore in quanto ogni episodio è pari a quarantacinque minuti. Una puntata di Dolunay corrisponde a tre episodi mandati su canale 5 di Bitter sweet. Le puntate della soap opera sono terminate in Turchia e l'ultimo appuntamento è stato trasmesso il 31 dicembre del 2017.

Non dovrebbe esserci uno stop delle puntate

I fan turchi, desiderosi di una seconda stagione della serie, conoscono a memoria il finale di Bitter sweet.

Si sta parlando di una possibile pausa nel periodo estivo della fiction ma non è arrivato alcun tipo di conferma da parte dei vertici Mediaset. In assenza di notizie ufficiali, la fiction dovrebbe proseguire per tutto il periodo di luglio e agosto. Non dovrebbe cambiare l'orario della soap, mandata in onda alle ore 14:45, mantenendo lo standard delle puntate iniziali.

La possibile data della fine degli episodi italiani nel mese di settembre

Dopo il mese di agosto dovrebbero proseguire gli appuntamenti in compagnia di Bitter sweet.

Si arriva all'episodio numero sessanta e in Italia sono previste circa settantotto puntate. La soap opera continuerebbe per altre due settimane con la messa in onda di altre diciotto puntate e si dovrebbe giungere alla conclusione il 18 settembre. Sono attesi gli annunci della Mediaset per venire a conoscenza della programmazione delle puntate di Dolunay. Infine è possibile rivedere le puntate in streaming.

Can Yaman e Ozge Gurel hanno formato una coppia televisiva in grado di incuriosire i telespettatori che attendono il chiarimento tra i personaggi di Ferit e Nazli.