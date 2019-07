I nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2019-2020 si preannunciano ricchi di colpi di scena e di grandi novità che riguardano sia il prime time che il daytime. Tra graditi ritorni e numerose conferme, ci sarà spazio anche per delle nuove produzioni che vedremo in onda nel corso della stagione autunnale delle tre reti della Tv di Stato. Confermatissima la presenza di Mara Venier, che raddoppierà il suo impegno sulla rete ammiraglia Rai mentre non ci sarà più spazio per Mezzogiorno in famiglia, la storica trasmissione del weekend di Rai 2.

Anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2019-2020

Il nuovo palinsesto autunnale di Rai 2, infatti, prevede che la rete faccia a meno di Mezzogiorno in famiglia: il programma è stato chiuso dal nuovo direttore Carlo Freccero, nonostante gli ottimi ascolti che ha registrato anche nella passata edizione, con una media che oscillava tra il 9 e il 12% di share.

Duro lo sfogo della conduttrice Adriana Volpe, la quale dopo aver appreso la notizia della soppressione del programma, si è lamentata sui social, puntando il dito proprio contro il direttore Freccero ed elencando quelli che sono stati i vari 'flop' che ha collezionato nel corso di questi primi mesi di dirigenza in prima serata.

Al posto di Mezzogiorno in famiglia, stando alle anticipazioni riportate in anteprima da Davide Maggio, a partire dal prossimo settembre dovrebbe arrivare Simona Ventura alla guida di un nuovo programma di informazione calcistica che prenderà così il posto dell'oroscopo di Paolo Fox.

Su Rai 2, inoltre, è previsto anche l'arrivo di Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa, proprio come ha confermato il conduttore stesso nel corso dell'ultima puntata del talk show di questa stagione trasmessa su Rai 1.

Doppio appuntamento per Mara Venier su Rai 1

Occhi puntati anche su Mara Venier, che dal prossimo 15 settembre ritroveremo al timone di Domenica In, il contenitore del dì di festa di Rai 1 che quest'anno ha riportato ad ascolti importanti dopo il flop della gestione Parodi.

A seguire, alle 17:20 circa, ci sarà spazio per una nuova trasmissione condotta da Francesca Fialdini che lascia così La vita in diretta.

Al timone della nuova edizione dello storico rotocalco pomeridiano di Rai 1, infatti, ci sarà la nuova coppia composta da Lorella Cuccarini e da Alberto Matano.

Per Mara Venier, però, quello con Domenica In non sarà l'unico impegno della prossima stagione autunnale dato che da dicembre condurrà il people show La porta dei sogni.

Carlo Conti, invece, tornerà al timone di Tale e Quale Show, il fortunatissimo varietà del venerdì sera che quest'anno dovrà vedersela contro le fiction in onda su Canale 5, tra cui Rosy Abate - La serie.