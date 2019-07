Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Tra i momenti clou della serata c'è stato sicuramente quello del secondo confronto al falò tra Nunzia e Arcangelo, i due fidanzati che nella puntata precedente scelsero di dirsi addio dopo che lui aveva baciato una delle tentatrici del reality. Ieri sera, però, i due si sono rivisti e in particolar modo Nunzia ha fatto capire ad Arcangelo di essere pronta a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, ma l'esito finale di questo incontro non è stato positivo.

Pubblicità

Pubblicità

Temptation, Arcangelo preferisce chiudere la storia con Nunzia

Nunzia, nonostante fosse stata tradita da Arcangelo, ha chiesto un secondo falò di confronto ribadendo di aver capito quali sono stati i suoi sbagli nel corso di questi ultimi mesi e rivelando così al fidanzato di essere pronta a mettere una pietra sopra ai suoi sbagli e quindi a ripartire insieme.

Peccato, però, che la ragazza abbia dovuto fare i conti con la reazione del tutto inaspettata di Arcangelo, il quale ha più volte ripetuto di essersi comportato come un 'uomo di m...a', ribadendo che Nunzia non merita un ragazzo come lui, che si 'distrae' facilmente e che spesse volte preferisce uscire e fare viaggi con gli amici piuttosto che con la sua fidanzata.

Pubblicità

Proprio per questo motivo, Arcangelo ha fatto presente a Nunzia che avrebbero dovuto prendere due strade differenti, perché non erano più fatti per stare insieme e perché lui non poteva accettare di farla soffrire, consapevole del fatto che prima o poi avrebbe fatto dei nuovi errori.

Dure critiche contro l'atteggiamento di Nunzia

Ma Nunzia non ha mollato la presa e anche nel momento in cui Arcangelo ha comunicato a Filippo la sua decisione di uscire dal villaggio di Temptation Island da single, lei gli ha chiesto di ripensarci.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Mentre Arcangelo andava via, ecco che Nunzia lo ha rincorso e baciandolo gli ha chiesto di non lasciarla e di uscire insieme dal villaggio delle tentazioni, ma il ragazzo ha preferito andare avanti per la sua strada.

Un momento straziante per Nunzia che a sua volta è stata rincorsa da Filippo Bisciglia, il quale ha provato a rincuorarla dopo l'addio con Arcangelo. La reazione della ragazza, però, non è stata ben vista dal pubblico social che commenta con grande attenzione le puntate di Temptation Island su Twitter e Instagram.

In moltissimi hanno accusato Nunzia di aver dimostrato di essere una 'donna zerbino', disposta ad accettare i tradimenti del suo fidanzato pur di non essere lasciata e quindi di stare sola.