La quinta puntata di Temptation Island, che Canale 5 ha trasmesso ieri 22 luglio in prima serata, ha confermato le gravi crisi in atto per le tre coppie ancora presenti nel resort di Santa Margherita di Pula. Fidanzate e fidanzati hanno partecipato all'ultimo falò con Filippo Bisciglia prima del confronto finale e in esso hanno appreso delle novità non troppo gradite. Dopo un inizio sottotono, sono stati soprattutto i fidanzati a stupire con il loro comportamento, attraverso il quale hanno dimostrato di avere più di qualche problema da affrontare.

Pubblicità

Pubblicità

Vittorio Collina ha lasciato in lacrime la fidanzata Katia Fanelli a causa del suo rapporto sempre più stretto con Vanessa. Anche Nicola Tedde ha sorpreso Sabrina Martinengo, più che mai amareggiata per gli sviluppi della sua amicizia con Maddalena. Ancor peggio sono andate le cose per Ilaria Teolis, costretta a fare i conti con un video compromettente di Massimo Colantoni.

Temptation Island, resoconto: Sabrina in lacrime per Nicola

La differenza d'età rappresenta un problema nella relazione di Nicola e Sabrina, almeno stando a quanto visto nella puntata di Temptation Island di lunedì 22 luglio.

Pubblicità

In essa, infatti, il fidanzato si è lasciato andare a coccole ed effusioni con Maddalena, rivelandole anche di sentirsi finalmente sereno e spensierato. Purtroppo con Sabrina non ha mai vissuto una simile leggerezza e la prima a rendersene conto è stata proprio quest'ultima, che si è sfogata in lacrime con le altre ragazze. Ma anche i video della Martinengo non sono piaciuti a Nicola. Sebbene Giulio sia apparso decisamente freddo con lei, la fidanzata in varie occasioni ha confermato di volerlo baciare e di essere impressionata dal suo corpo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Parole che hanno scatenato la rabbia di Nicola, che ha sbottato: "Io esco a testa alta, mentre è lei che deve mettere la testa sotto la sabbia per l'età che ha e lo schifo che ha fatto". Tempi duri anche per Katia, che ha dovuto affrontare le immagini di Vittorio insieme a Vanessa. Più volte la coppia è arrivata vicina al bacio e lei, che aveva esordito nel programma con una grande sicurezza, ha vacillato, non riuscendo a trattenere le lacrime.

Massimo chiede il falò di confronto a Ilaria

Il resoconto della quinta puntata di Temptation Island prosegue con Ilaria e Massimo, sempre più presi dai rispettivi tentatori. Colantoni, in realtà, al falò si è detto sconfortato dal comportamento della fidanzata con Javier ma alla fine ha deciso comunque di partire per il weekend da sogno insieme ad Elena. Diversa, invece, è stata la decisione della Teolis, che ha scelto di restare nel villaggio a riflettere, facendo arrabbiare il suo bel single.

Pubblicità

E il weekend di Massimo ed Elena ha avuto degli esiti inattesi, tanto da lasciare presagire a qualcosa in più di un semplice amoreggiamento. Sebbene le immagini al buio non siano chiare, telespettatori e la stessa Ilaria sospettano di momenti di passione vissuti tra i due. Rientrati dal fine settimana, Massimo ha chiesto il falò di confronto con Ilaria. I primi minuti del faccia a faccia hanno visto la Teolis furiosa ma decisa nel sapere la verità.

Pubblicità

Dure le sue parole del fidanzato: "Hai fatto schifo con i tuoi atteggiamenti". La loro decisione però non è stata rivelata e i telespettatori dovranno attendere la sesta e ultima puntata in onda su Canale 5 lunedì 29 luglio.