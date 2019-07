Da qualche giorno il Gossip di Uomini e donne si sta concentrando sulla relazione di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, una delle quattro coppie nate al termine della prima parte della stagione del Trono Classico. Nonostante i dubbi iniziali dei telespettatori, che avevano visto in Sonia una sorta di ripiego di Natalia Paragoni, la loro relazione era proseguita nel migliore dei modi negli ultimi mesi tra vacanze da sogno, post romantici e scambi divertenti di commenti.

Di recente, però, qualcosa è cambiato e la coppia ha cominciato a non apparire insieme su Instagram, scatenando i sospetti dei sempre attenti fan. È poi arrivato un post dell'ex corteggiatrice che è sembrato confermare una crisi in atto, almeno fino a quando lo stesso Ivan Gonzalez ha deciso di intervenire, smentendo categoricamente il periodo difficile.

Sonia Pattarino preferisce il silenzio

Un'altra coppia nata a Uomini e donne starebbe attraversando un periodo di crisi.

È quanto trapela a causa di una foto pubblicata qualche giorno da Sonia Pattarino, alla quale è stata unita la didascalia: "A volte preferisco restare in silenzio". Sollecitata dai fan in merito alle ragioni di un simile commento, l'ex corteggiatrice ha pubblicato una Instagram Story nella quale ha confermato il suo desiderio di non parlare, aggiungendo che il tempo darà le risposte che tutti cercano: "Se dovesse essere come pensate voi lo vedrete con il tempo, e se non dovesse esser così idem".

Le sue affermazioni hanno fatto crescere il sospetto di una possibile crisi con l'ex tronista spagnolo anche se, a distanza di qualche ora, è stato proprio lui ad intervenire sul web, negando categoricamente che il suo rapporto con Sonia sia giunto al termine.

L'ex tronista Ivan Gonzalez smentisce la rottura con Sonia

In risposta alle tante voci che hanno cominciato a rimbalzare tra i telespettatori di Uomini e donne, Ivan Gonzalez si è affidato ad Instagram per smentire i problemi con Sonia Pattarino.

L'ex tronista è stato più diretto della sua ex corteggiatrice, lasciando poco spazio ai dubbi con la sua affermazione: "Non è successo nulla, io non ho lasciato Sonia, non ho lasciato nessuno". Parole che, in linea teorica, dovrebbero togliere ogni dubbio ai fan del programma ma che invece non hanno convinto i più scettici. Perché la Pattarino non ha scritto qualcosa di analogo? Lei, infatti, non ha smentito i problemi con Ivan, preferendo restare vaga sulla questione e chiedendo comprensione e rispetto ai followers.

Non solo: i due ex volti noti di Uomini e donne continuano a non apparire insieme nei social network, a differenza di quanto accadeva fino a qualche settimana fa, né tanto meno si scambiano commenti divertenti e romantici nelle foto dell'uno o dell'altra.