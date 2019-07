Come si evolveranno i rapporti all'interno delle tre coppie ancora in gara a Temptation Island? La curiosità è molto alta tra i telespettatori del docu-reality di Canale 5, desiderosi di scoprire se Nicola e Sabrina, Vittorio e Katia, Massimo e Ilaria resteranno insieme dopo il falò di confronto che andrà in onda lunedì 29 luglio. Per sapere gli esiti definitivi sarà necessario attendere ancora qualche giorno, ma nel frattempo una foto sembrerebbe essere un indizio più che evidente per due dei protagonisti.

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, che nella quinta puntata hanno evidenziato forti dubbi soprattutto a causa della vicinanza di lui con la single Maddalena, non hanno smesso di frequentarsi. I due, infatti, sono stati sorpresi insieme in vacanza in una località della Francia.

Ancora problemi nella quinta puntata di Temptation Island

Nella puntata di Temptation Island, trasmessa ieri 22 luglio, Nicola Tedde ha trascorso molto tempo in compagnia della single Maddalena, arrivando molto vicino al bacio con lei.

Si è anche aperto al dialogo, ammettendo di avere sentito con lei quella leggerezza che non trovava in Sabrina, soprattutto a causa della differenza d'età. La reazione di quest'ultima non si è fatta attendere: la fidanzata ha trovato veritiere le parole di Nicola, precisando di non essere in grado di dargli quella spensieratezza di cui lui forse ha ancora bisogno. La differenza d'età si fa sentire nel loro rapporto, anche se la Martinengo ha sottolineato di non considerare gli anni in meno un problema con il single Giulio.

E proprio il comportamento con Raselli non è piaciuto a Nicola, che ha definito la fidanzata un'adolescente e ha sbottato contro di lei: "Io esco a testa alta, mentre è lei che deve mettere la testa sotto la sabbia per l'età che ha e lo schifo che ha fatto".

Nicola e Sabrina si frequentano ancora

I problemi evidenziati anche nella quinta puntata di Temptation Island segneranno la fine del rapporto di Sabrina e Nicola?

Stando a quanto riportato dal portale 'Very Inutil People' sembra proprio di no! La coppia, infatti, è stata avvistata da alcuni fan in vacanza a Briançon, in Francia, pochi giorni fa ovvero al termine delle riprese del docu-reality. I due si trovavano in spiaggia, l'uno fianco all'altro, in atteggiamenti non compromettenti. Difficile credere comunque ad un semplice incontro tra amici, considerando che si tratta di un viaggio vero e proprio all'estero.

L'ipotesi chiarimento appare, a questo punto, la più probabile anche se sarà necessario attendere l'ultima puntata di Temptation Island per ottenere le conferme sugli sviluppi della loro relazione sentimentale.