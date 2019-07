Colpo di scena ieri sera nel corso della nuova puntata di Stasera Italia, il fortunato talk show di informazione Politica di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, dove si è consumata una vera e propria rissa che ha avuto protagonisti l'onorevole Vittorio Sgarbi e l'opinionista Giampiero Mughini, due personalità che quando si incontrano sul piccolo schermo fanno sempre scintille. I due, non trovandosi d'accordo su un argomento, si sono prima insultati e successivamente sono arrivati quasi alle mani scagliandosi addosso le sedie presenti in studio, al punto che il conduttore ha dovuto mandare in onda subito un filmato per cercare di sedare gli animi.

Sgarbi VS Mughini: scoppia la rissa in diretta a Stasera Italia

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in trasmissione si parlava dell'assenza di Matteo Salvini in Parlamento per testimoniare sul caso del Russia-Gate. Mughini ha preso la parola in merito all'indagine in corso ma a quel punto Sgarbi l'ha prepotentemente interrotto dicendo che quella non era un'indagine bensì un crimine. 'Magistratura corrotta', ha cominciato ad urlare il critico d'arte.

Immediata la replica di Mughini, il quale ha fatto presente al conduttore di Stasera Italia quanto fosse imbarazzante avere Sgarbi al suo fianco in quel momento e a quel punto Vittorio è esploso con la sua raffica di insulti. A quel punto Giampiero Mughini si è alzato gridando: 'Io ti prendo a pedate nel cu...' e Sgarbi ha reagito alzando la sedia dove era seduto e spingendola verso il suo 'avversario' mentre il conduttore cercava di sedarli.

Per evitare che la situazione degenerasse è stato necessario l'intervento della regia che ha staccato le immagini dalla diretta di Rete 4 e di alcune persone presenti in studio che sono subito intervenute per placare i due uomini.

Anche a Temptation Island Russia scoppia la rissa e volano sedie

Va detto, però, che la rissa che ha visto protagonisti Sgarbi e Mughini nel corso della diretta di Stasera Italia di ieri sera non ha nulla a che vedere con la rissa decisamente più infuocata avvenuta nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island Russia, dove due tentatori se le sono date di santa ragione.

Pugni, spintoni, sedie distrutte e caduta finale in piscina: una scena a dir poco violenta e al tempo stesso trash che in pochissime ore ha fatto il giro del web, finendo online su tutti i giornali del mondo. Un contesto decisamente differente rispetto alla versione italiana di Temptation Island, dove tuttavia come ha spiegato l'autrice e capo progetto Raffaella Mennoia, molte delle scene 'bollenti' che riguardano i protagonisti del reality show vengono censurate e quindi non trasmesse in prime time su Canale 5.