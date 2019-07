La penultima puntata di Temptation Island, che è andata in onda lunedì 22 luglio, ha raggiunto uno share del 26,6% cioè 3.661.000 telespettatori incollati alla televisione per capire cosa è successo alle ultime tre coppie rimaste in gioco. Nelle ultime ore è arrivata un'indiscrezione che sarà di particolare gradimento per i tanti telespettatori che seguono questo docu-reality: la prossima settimana, infatti, oltre ad andare in onda l'ultima puntata di Temptation Island (prevista per lunedì 29 luglio), è prevista anche la messa in onda di una puntata speciale (martedì 30 luglio).

La redazione del programma condotto da Filippo Bisciglia, visti gli ottimi ascolti - da record - di questa stagione, ha deciso di anticipare di una settimana la puntata speciale che solitamente viene trasmessa ad agosto. Nella puntata speciale vengono mostrati i momenti più belli di questa stagione televisiva e vengono intervistate le sei coppie per sapere cosa è successo dopo un mese dalla loro partecipazione nei due villaggi sardi.

Questa edizione infatti è stata veramente da record: il programma prodotto da Maria De Filippi ha raggiunto risultati esorbitanti, fino ad arrivare a quattro milioni di telespettatori e con picchi che arrivano a sfiorare il 40% di share. Non solo, perché Temptation Island è il programma più visto online e l'argomento più discusso sui principali social network.

Le 'confessioni dei single'

In attesa di sapere cosa succederà nella prossima puntata (e quindi cosa accadrà nel falò di confronto tra Ilaria e Massimo rimasto in sospeso e se Katia, Vittorio, Sabrina e Nicola hanno deciso di fare i weekend con i single ed i loro rispettivi falò di confronto), Raffaella Mennoia, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che, nel prossimo Magazine di Uomini e Donne, verranno pubblicate 'le confessioni dei single' cioè la versione dei fatti di Javier, Elena, Giulio, Maddalena e Vanessa.

Non sarà intervistato il single Alessandro, molto vicino alla fidanzata Jessica, perché lui ha già avuto modo di rilasciare delle dichiarazioni nelle settimane scorse, quando ha rivelato di non poter ancora parlare di sentimenti quando parla della sua relazione con Jessica, perché i due non hanno ancora avuto modo di viversi nella quotidianità.

Sempre nel prossimo Magazine di Uomini e Donne verrà pubblicata l'intervista a Raffaella Mennoia - la redattrice di Uomini e Donne nonché di Temptation Island - per far conoscere ai fan del docu-reality tutti i segreti di questa edizione di Temptation Island e della prossima edizione di Temptation Island Vip, che dovrebbe andare in onda a partire da settembre e di cui è ancora incerto il nome di chi andrà a condurlo.