Ieri sera, 15 luglio, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island. Il reality, trasmesso ormai sulla rete Mediaset da diversi anni, è molto amato dal pubblico a casa che si appassiona alle storie delle coppie che decidono di mettersi in gioco per cercare di risolvere i loro problemi. La puntata delle scorse ore è stata molto avvincente ed i telespettatori hanno potuto assistere a ben due falò di confronto. Per chi si fosse perso la messa in onda, è possibile rivedere la replica attraverso il sito di Mediaset Play e di Witty TV.

Pubblicità

Pubblicità

Temptation Island, la replica in streaming su Mediaset Play e Witty TV

Il quarto appuntamento di Temptation Island andato in onda ieri sera è disponibile online in streaming attraverso le piattaforme di Mediaset Play e Witty Tv. Entrambi i siti web permettono ai telespettatori di visionare tutte le messe in onda dei proprio programmi preferiti sulle reti Mediaset. Tutti e due i servizi sono totalmente gratuiti e danno ai telespettatori la possibilità di guardare le repliche delle puntate intere o solo alcuni spezzoni trasmessi.

Pubblicità

Starà all'utente decidere quale di questi due scegliere e quale si adatti alle proprie esigenze. Di Mediaset Play è disponibile anche l'apposita app da scaricare sui propri apparecchi tecnologici portatili. L'applicazione potrà essere scaricata sia da chi utilizza dispositivi Android che iOS, senza alcuna distinzione.

Riassunto del quarto appuntamento del reality

Nel corso della quarta puntata, i telespettatori da casa hanno assistito al falò di confronto tra Jessica e Andrea.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

I due hanno deciso di abbandonare il programma in maniera separa e, al rientro dal falò della ragazza, ad aspettarla c'era il single Alessandro. Il tentatore e la donna hanno deciso di uscire insieme da Temptation Island e provare a viversi al di fuori dalle telecamere il loro rapporto. Un nuovo confronto è avvenuto invece tra David e Cristina.

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha deciso di voler parlare con la sua fidanzata dopo aver osservato il comportamento di lei con un single del villaggio.

Inizialmente la donna sembrava essere quasi decisa a chiudere la sua relazione con David, ma quest'ultimo ha salvato la situazione ed è riuscito a far pace con la fidanzata. Katia, invece, è rimasta alquanto stupita dal comportamento del suo fidanzato con una tentatrice ed ha messo in dubbio i sentimenti di quest'ultimo nei suoi confronti. Per quanto riguarda la coppia formata da Ilaria e Massimo, quest'ultimo è andato fuori di testa dopo aver visto la fidanzata essere sempre più vicina a Javier.

Pubblicità

Le coppie rimaste attualmente in gioco sono dunque soltanto tre.