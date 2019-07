Lunedì 8 luglio è stata trasmessa la terza puntata di Temptation Island. I protagonisti della prima parte sono stati Nunzia e Arcangelo. La giovane, dopo aver lasciato il fidanzato durante il secondo appuntamento del reality show, ha deciso di tornare sui suoi passi. E così durante il secondo falò di confronto la 26enne napoletana ha cercato in tutti i modi di ricucire i rapporti con il compagno.

La concorrente partenopea, di fronte ad un incredulo Filippo Bisciglia, si è perfino assunta delle colpe che non aveva, affermando di aver raggiunto piena "consapevolezza dei miei errori".

Addirittura Nunzia ha cercato di giustificare il comportamento tenuto da Arcangelo nei confronti della single Sonia, con la quale è scattato un bacio, mentre non è chiaro se l'uomo abbia tradito la fidanzata.

Dall'altra, la giovane campana ha dovuto fare i conti con un uomo che ormai aveva preso la sua decisione. Arcangelo, nonostante i vari tentativi della compagna di giungere ad una riappacificazione, ha preferito uscire dal programma da solo. L'agente di commercio, con molta lucidità, ha dichiarato di non essere l'uomo adatto per Nunzia: "La verità è che tu non meriti quello che sono io".

Proseguendo nel suo discorso, ha aggiunto: "Quello sbagliato sono io. Posso limare, ma non posso cambiare completamente".

La ragazza, per nulla rassegnata all'idea di dover interrompere la sua storia d'amore durata per ben 13 anni, ha cercato fino all'ultimo momento di rimediare, ma invano. La partenopea, dopo aver incassato l'ennesimo rifiuto da parte dell'ormai ex fidanzato, gli è corsa nuovamente dietro ma ha ricevuto l'ennesimo due di picche.

L'atteggiamento di Nunzia e le sue parole pronunciate alla presenza di Arcangelo sono state criticate e hanno scatenato una vera e propria polemica sul web da parte dei telespettatori.

Nunzia nel mirino del web

Nunzia ha cercato in tutti i modi di salvare la sua storia d'amore, ma il suo atteggiamento dimesso ha scatenato l'ira del web. Le pagine social di Temptation Island fin da subito sono state bersagliate dai commenti negativi dei telespettatori.

Molti hanno etichettato la 26enne come una donna senza dignità o uno zerbino. Altri, invece, hanno consigliato alla ragazza di svegliarsi perché deve accorgersi che non merita di avere accanto a sé un uomo come Arcangelo.

Infine c'è anche chi ha cercato di confortare la giovane, con la speranza che un giorno possa trovare il vero amore. Al termine del falò, anche Filippo Bisciglia ha cercato di incoraggiare la concorrente a voltare pagina.

Katia Fanelli sbotta contro Vittorio

Dopo l'addio tra Nunzia e Arcangelo, il reality show delle tentazioni si è occupato di altre coppie.

Katia Fanelli, dopo aver assistito all'avvicinamento tra il fidanzato e la single Vanessa è letteralmente sbottata: "Spacco tutto". Ricordiamo che durante la scorsa puntata la bionda "fotonica" aveva detto al falò: "Mi manca più il cane che il mio fidanzato".

Intanto Vittorio, da quando ha stabilito un certo feeling con Sabina, sta vivendo l'esperienza nel villaggio con più spensieratezza.