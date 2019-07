Il percorso di Jessica e Andrea all'interno di Temptation Island è da poco terminato. La coppia ha deciso di abbandonare il programma in maniera separata. La Battistello, nell'arco del suo percorso all'interno del programma, ha conosciuto il single Alessandro con cui ha instaurato un legame molto forte. Tra i due sembra essere scoppiata la scintilla, tanto da costringere il Filomena a chiedere un falò di confronto.

La ragazza, ferma sulle sue decisioni, ha deciso di lasciare il compagno con sui stava da circa due anni ed ha abbandonato il programma con il tentatore. Nel corso di una recente intervista al settimanale di Uomini e Donne, la donna si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul suo ex compagno e sulla sua nuova fiamma.

Gossip Temptation Island, la Battistello spiega cosa non andava nel suo rapporto con Andrea

Al settimanale di Uomini e Donne Jessica si è lasciata andare ad alcune rivelazioni riguardo a ciò che non andava nella vita di coppia con Andrea.

La donna ha riferito al magazine che non stava bene e che era al corrente già da prima di entrare all'interno del programma che le cose con il suo fidanzato non andavano bene. La Battistello dice di essersi innamorata del suo ex ragazzo per i valori che ha e perché è un ragazzo con la testa sulle spalle.

Inoltre, la ragazza confessa che lui è stato l'unico uomo che ha amato, ma che negli ultimi tempi era talmente preso dal lavoro da non pensare a lei e questo ha influito molto sul suo benessere, dato che si trova in Italia da sola.

Jessica ha aggiunto che quando succedeva qualcosa a lavoro, lui tornava a casa scocciato e se la prendeva con lei alzando la voce e usando parole non proprio carine nei suoi riguardi. L'atteggiamento dell'uomo, con il passare del tempo, l'ha porta a sentirsi una donna frustrata.

Le rivelazioni di Jessica su Alessandro

Nel corso della sua intervista al magazine, la Battistello ha raccontato di aver avuto momenti di sconforto guardando le puntate, soprattutto nel vedere il suo fidanzato stare così male.

La donna ha rivelato che all'inizio non aveva neanche notato Alessandro e che è stato lui un giorno ad avvicinarsi e a parlarle. "Sono rimasta incantata, non riuscivo più a farne a meno" dichiara la ragazza. Jessica ha confessato che Zarino ha una grande forza interiore e che non ha paura di mettersi in gioco.

L'ex ragazza di Andrea rivela inoltre che un momento che le è rimasto impresso è quello prima del falò, quando il tentatore l'ha abbracciata e confortata.

La donna ha dichiarato al settimanale di non pentirsi di nulla di quello che ha fatto, ma l'unica cosa che forse cambierebbe è la richiesta di un falò che a detta sua avrebbe dovuto far lei quando aveva iniziato a capire di avere un forte interesse per un'altra persona.