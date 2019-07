Il lieto fine che c'è stato tra David Scarantino e Cristina Incorvaia a Temptation Island potrebbe essere stato un "abbaglio". Stando alla notizia che sta circolando di recente sui social network, l'ex dama di Uomini e Donne Over avrebbe lasciato il fidanzato quasi un mese fa, ovvero poco tempo dopo il ritorno a casa dopo la fine delle registrazioni. A raccontare lo stato d'animo apparentemente disperato del cavaliere, è una persona che sostiene di abitare a pochi passi da casa sua e di incontrarlo tutti i giorni in palestra.

David e Cristina si sono lasciati? L'indiscrezione

Al termine della quarta puntata di Temptation Island, c'è stato il falò di confronto definitivo tra David e Cristina: contrariamente a quello che si aspettavano in molti, i due sono usciti insieme dal reality, promettendosi di venirsi incontro per superare i problemi che li hanno allontanati.

La coppia nata durante la scorsa edizione del Trono Over di Uomini e Donne, però, non starebbe più insieme: questo almeno è quello che sostiene una persona su Twitter da qualche giorno, e più precisamente da quando è andato in onda in Tv questo lieto fine.

"Sì, peccato che David abiti dietro casa mia e da circa un mese sia un uomo single e distrutto. Lei se n'è andata", ha scritto una ragazza sui social network catturando l'attenzione di tanti fan del reality Mediaset.

Stando a quello che si legge in rete di recente, la Incorvaia avrebbe lasciato Scarantino quasi subito, abbandonando la casa nella quale erano andati a convivere prima della crisi. "Lui sta malissimo, in palestra piange ogni giorno. Sembra soffrire davvero tanto", ha aggiunto questa utente.

'Temptation Island e poi...': il racconto di cosa è successo alle coppie un mese dopo

Se Cristina ha davvero lasciato David appena sono rientrati dalla Sardegna, lo sapremo con certezza soltanto tra un paio di settimane: al termine delle puntate del reality dedicate ai 21 giorni dei protagonisti nei villaggi, Filippo Bisciglia racconterà cosa è successo a tutte le coppie quando le telecamere di Canale 5 si sono spente.

"Temptation Island e poi...", si intitola così lo speciale del programma nel quale tutti i personaggi del cast svelano se le loro storie d'amore hanno resistito all'impatto con la realtà oppure no. In passato, abbiamo assistito a molti tentativi di riavvicinamento da parte di fidanzati che avevano sbagliato durante le registrazioni; la maggior parte di loro, però, hanno ricevuto un "due di picche" dall'ex dolce metà.

Stando alle indiscrezioni che stanno circolando sul web negli ultimi giorni, ci sarebbero due interessanti novità sulle coppie che fino ad ora si sono confrontate al falò: si dice che Cristina abbia mollato David e la casa dove vivevano circa un mese fa; Nunzia e Arcangelo, invece, sarebbero stati avvistati a cena insieme dopo essersi detti addio a Temptation.