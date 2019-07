Un posto al sole, la nota e longeva soap partenopea, va in onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì su Raitre a partire dalle 20:45. Numerose saranno le sorprese delle prossime puntate prima della consueta pausa ad agosto: ritornerà Adele interpretata da Sara Ricci e ci sarà un nuovo personaggio, Rosaria, la madre di Mia ed Alex.

Trame dal 29 luglio al 2 agosto

Nelle anticipazioni della settimana che va dal 29 luglio al 2 agosto Vittorio sarà nuovamente protagonista.

Pubblicità

Pubblicità

Ancora preso dai sensi di colpa nei confronti di Alex, il ragazzo continuerà a non essere sereno nella vita di coppia. Il giovane Del Bue scoprirà che la sua ragazza ha vissuto un dramma familiare e non saprà se confessarle o meno la verità. Intanto, Mia ed Alex si ritroveranno a dover affrontare Rosaria, la loro madre, che avrà improvvisamente preso una decisione che coinvolgerà le due sorelle. Alla terrazza dovrà arrivare anche Mia e la convivenza con Alex e gli altri non sarà molto semplice.

Pubblicità

Vittorio, intanto, non riuscirà a trovare una soluzione per il suo problema sentimentale.

Tra Serena e Filippo le cose sembreranno migliorare: la Cirillo deciderà di parlare chiaro con suo marito per recuperare l'armonia familiare e gli dirà di correggere alcuni difetti. Più tardi la donna affronterà una gita in barca con un gruppo di cinesi e durante il giro turistico ci sarà un contrattempo che la costringerà a fare nuovamente squadra con Leonardo. Intanto Patrizio avrà a che fare per la prima volta con Ferri: il suo nuovo capo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Si riapre il processo Picardi

Nel corso della settimana ci saranno momenti di tensione a causa del processo contro Manlio che causerà non poca preoccupazione in Susanna e sua madre Adele (Sara Ricci). Nel corso dell'udienza, il Picardi susciterà nei familiari una grande ansia che si ripercuoterà soprattutto nella moglie. Per Adele ci sarà ancora un nuovo periodo di sconforto.

Non sarà un momento sereno nemmeno per Marina.

La donna non riceverà buone notizie dall'avvocato Leone, ma sarà comunque decisa a non arrendersi per dimostrare l'innocenza di Arturo e chiedere la revisione del processo. A questo proposito, l'imprenditrice tornerà nel suo vecchio quartiere per cercare la figlia del testimone. Intanto tra Raffaele e Arturo si stabiliranno i contatti e i due cercheranno di ricostruire la loro ritrovata amicizia.

Nella settimana dal 29 al 2 agosto ci saranno tensioni anche in casa Poggi.

Pubblicità

Renato avrà un piccolo scontro con Nadia, infastidito da un'iniziativa che la donna prenderà al mare. Otello sarà tentato dal vivere nuove avventure e questo lo porterà a pensare all'amore per Teresina. Più tardi, l'ex vigile tornerà improvvisamente in anticipo dal motoraduno: sarà stato spinto da un grave motivo?