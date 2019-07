Mancano poche ore alla messa in onda della sesta puntata di Temptation Island, che verrà trasmessa stasera su Canale 5. Ovviamente cresce l'attesa per scoprire l'esito dei falò delle ultime tre coppie rimaste in gioco, soprattutto quello di Massimo e Ilaria, la cui prima parte è stata mostrata la scorsa settimana.

Il clima teso tra i due fidanzati fa propendere per un addio tra i due giovani romani, anche se i colpi di scena potrebbero essere dietro l'angolo, così come anticipato dal regista Andrea Vicario su Uomini e Donne Magazine.

Questi, infatti, ha dichiarato che il loro confronto sarà particolarmente emozionante. Altri chiarimenti riguarderanno invece Sabrina e Nicola e Vittorio e Katia, alla resa dei conti dopo 21 giorni di permanenza nel villaggio sardo.

Vicario afferma: 'Il falò di Ilaria e Massimo sarà particolarmente emozionante'

I fan del reality condotto da Filippo Bisciglia non vedono l'ora di apprendere come si concluderanno gli ultimi falò delle tre coppie ancora protagoniste del programma.

Sabrina e Nicola, Vittorio e Katia e Ilaria e Massimo si ritroveranno faccia faccia dopo tre settimane di lontananza durante le quali è successo un po' di tutto.

C'è molta curiosità soprattutto sul destino di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, in particolare dopo aver assistito la scorsa settimana alle battute iniziali del loro chiarimento. I due ragazzi si sono scambiati accuse e recriminazioni, rendendo fin da subito infuocato il clima del confronto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Il regista di Temptation Island, Andrea Vicario, ha rivelato che questo faccia a faccia ha emozionato anche gli addetti ai lavori. Inoltre ha anticipato che ci saranno diversi colpi di scena e che arriverà qualche sorpresa dai concorrenti.

Temptation Island: lunedì 29 la sesta puntata, il 30 luglio lo speciale

Oltre alla sesta e ultima puntata che andrà in onda stasera 29 luglio, il docu-reality tornerà in onda su Canale 5 anche il 30 luglio con un appuntamento speciale durante il quale le sei coppie di concorrenti si racconteranno a un mese dalla conclusione delle registrazioni.

Stando alle indiscrezioni circolate in questi giorni e a quanto rivelato dagli addetti ai lavori - tra cui anche Filippo Bisciglia - sembra che alcuni fidanzati non abbiano confermato le scelte fatte al falò. Dunque ci saranno diverse sorprese destinate a destare ulteriore curiosità tra i telespettatori del reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che anche quest'anno ha fatto segnare ottimi dati d'ascolto, ottenendo una media di 4 milioni di spettatori per ogni puntata.

A settembre, invece, la trasmissione tornerà sul piccolo schermo con la versione dedicata alle coppie Vip.