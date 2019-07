Quali coppie di Temptation Island usciranno insieme e quali, invece, porranno fine al loro rapporto? Sono ancora due le puntate che dovranno essere trasmesse ma l'interesse dei telespettatori è completamente rivolto al 'dopo' ovvero agli sviluppi delle storie dei fidanzati. Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno deciso di chiudere il loro rapporto a differenza di quanto affermato da Cristina Incorvaia e David Scarantino, che al contrario si sono dati una seconda possibilità (anche se una utente, vicina di casa dell'ex cavaliere del Trono Over, ha rivelato che il loro amore è già giunto al termine).

Restano dunque i dubbi sull'epilogo delle altre tre coppie ancora presenti nel resort di Santa Margherita di Pula ovvero Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio. E sembra che per qualcuno di loro, nonostante i pronostici della vigilia, l'epilogo sarà positivo.

Temptation Island gossip: il probabile lieto fine di Ilaria e Massimo

Nelle prime tre puntate di Temptation Island, Massimo Colantoni ha deluso in ogni modo la sua fidanzata Ilaria Teolis a causa del rapporto con Federica (prima) ed Elena (poi).

Ma dall'appuntamento del 15 luglio, l'atteggiamento di Ilaria è cambiato grazie alla frequentazione con il single Javier, che ha persino presentato l'amica ai familiari. Il fatto ha scatenato la durissima reazione di Massimo che, in lacrime, ha cominciato a scaraventare sedie e tavoli del villaggio, confessando ad Elena la sua delusione per le parole pronunciate dalla fidanzata. Ma come si evolverà la loro storia?

Stando a quanto riportato da 'Il Vicolo delle News', secondo una loro fonte anonima, per loro ci sarà un epilogo positivo e alla fine, nonostante i trascorsi non certo facili, la coppia uscirà insieme dal programma mano nella mano.

Rumors Temptation Island: Sabrina e Nicola ai ferri corti

Diverso dovrebbe essere l'esito del confronto finale di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Secondo il portale sopracitato, la coppia di Temptation Island si lascerà a causa della crisi evidenziata durante i 21 giorni di lontananza.

Sabrina, in particolare, si è avvicinata molto al single Giulio Raselli, esprimendo forti apprezzamenti nei suoi confronti e rendendosi conto di come la differenza d'età con Nicola rappresenti un problema. Ma davvero sarà meglio dare tutto per scontato? Ad aprire gli occhi ai telespettatori del programma, ci ha pensato Raffaella Mennoia in una recente intervista a 'Il Fatto Quotidiano'. In essa, l'autrice di Temptation Island ha chiarito di essere rimasta stupita per alcuni sviluppi inattesi: "Saranno tutti confronti clamorosi, almeno altri due.

Un finale che non pensavo nemmeno io quando li ho selezionati”. L'invito ai fan è quindi di non perdere nemmeno un minuto delle due puntate ancora previste. Per quanto riguarda, invece, la coppia formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina, al momento non sono giunte indiscrezioni sugli sviluppi della loro relazione.