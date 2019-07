Un posto al sole nei prossimi episodi darà ancora spazio alla vicenda riguardante il padre di Marina Giordano che riserverà al pubblico un clamoroso colpo di scena. Le trame relative alle puntate in onda dal 5 al 9 agosto riportano che Alberto Palladini si recherà a casa di Marina e capirà casualmente che Arturo non è il giardiniere, bensì suo padre, e penserà subito a come sfruttare a suo favore questa scoperta.

Intanto Serena deciderà di affrontare Leonardo, mentre Vittorio sarà ancora diviso tra Alex e Anita. Infine Renato, in crisi con Nadia, inizierà ad apprezzare un'altra donna.

Un Posto al Sole, Serena affronta Leonardo

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 9 agosto rivelano che Serena vorrà assicurare una stabilità alla sua famiglia, motivo per cui deciderà di affrontare finalmente Leonardo.

Renato, dopo aver avuto delle discussioni con Nadia a causa di una decisione di quest'ultima, deciderà di fare un passo verso di lei, ma il suo tentativo potrebbe avere un riscontro molto negativo.

Cerruti continuerà ad essere ossessionato da Michele e finirà per sprecare un'occasione d'oro. Alex sarà sempre più stressata a causa dei problemi sul lavoro, la convivenza con la sorella e la crisi con Vittorio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Serena, decisa a dare la priorità alla sua famiglia, farà una scelta che non piacerà affatto a Filippo. Renato avrà una giornata terribile, ma un incontro inatteso potrebbe migliorare decisamente il suo umore.

Alberto scopre che Arturo è il padre di Marina

Anita farà nuovamente delle avance a Vittorio, il quale non saprà più cosa fare. Intanto Alberto farà una scoperta incredibile: l'uomo si presenterà a casa della Giordano e comprenderà che Arturo non è affatto il giardiniere, bensì il padre della donna.

Palladini, venuto a conoscenza della vera identità dell'uomo, cercherà di sfruttare a suo vantaggio la situazione.

Nel frattempo la crisi di coppia tra Nadia e Renato diventerà sempre più forte, al punto tale che Poggi inizierà ad apprezzare un'altra donna. Alex starà sempre più male e farà una grande fatica a gestire la sua complessa situazione. Cerruti cadrà in depressione per aver perso con ogni probabilità l'uomo dei suoi sogni, ma il vigile non sa che una novità potrebbe presto sorprenderlo.

Patrizio fa una proposta a Ferri, Alberto ferisce Clara

Patrizio avrà un confronto con Ferri e gli farà una proposta che potrebbe dare modo a parenti e amici di vivere una giornata diversa dal solito. Le sorelle Parisi saranno più unite che mai e Mia riceverà da Andrea e Arianna quelle attenzioni che non le vengono solitamente riservate dalla madre. Vittorio non sopporterà più la situazione che lo vede diviso tra l'attrazione per Anita e i sentimenti per Alex, e prenderà finalmente una decisione.

Clara equivocherà un gesto di Alberto nei suoi confronti e ciò la deluderà profondamente.