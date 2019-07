Si sono spenti i riflettori sull'edizione di quest'estate di Temptation Island. Ieri, 30 luglio, è andata in onda la settima e ultima puntata del docu-reality di Canale 5, nella quale Filippo Bisciglia ha incontrato le coppie ad un mese esatto dalla fine delle riprese.

Jessica e Andrea, Nunzia e Arcangelo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Cristina e David, Ilaria e Massimo hanno aggiornato il conduttore in merito alle novità delle rispettive vite: quattro coppie hanno confermato le decisioni prese al falò di confronto, mentre per altre due c'è stato un capovolgimento di fronte (in un caso positivamente, in un altro negativamente).

L'edizione si è conclusa con i peggiori esiti di sempre, poiché soltanto una coppia ha deciso di restare unita, ammettendo che l'amore ha trionfato sulla rabbia iniziale, e si tratta di quella formata da Sabrina e Nicola.

Temptation Island resoconto: nessun ripensamento per Andrea e Jessica

I primi a presentarsi al cospetto di Filippo Bisciglia sono stati Jessica Battistello e Andrea Filomena, che hanno confermato la rottura avvenuta al falò di confronto a Temptation Island.

I due ex hanno dato delle versioni diverse dei fatti: lei si è detta certa che Andrea vorrebbe un ritorno di fiamma, mentre lui ha rivelato di non avere intenzione di fare un passo indietro. La consulente assicurativa ha anche parlato del suo rapporto con Alessandro Zarino: si sono sentiti spesso al telefono, ma mai visti. A questo punto il single è stato chiamato dinanzi alle telecamere per confrontarsi con Filippo e Jessica, confermando di voler riprendere la conoscenza con la ragazza.

Quindi è giunto il momento di Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone: anche loro hanno confermato la decisione presa nel programma e lei, a differenza di quanto affermato nel secondo falò, ha ammesso di volersi concentrare solo su stessa dopo 13 anni di amore incondizionato per Arcangelo. Ad analoga decisione sono giunti Vittorio Collina e Katia Fanelli: i due non si sono più visti e sono rimasti fermi sulle rispettive posizioni. Vittorio ha rincontrato una volta la single Vanessa.

Il lieto fine di Sabrina e Nicola

Il resoconto del finale di stagione di Temptation Island è andato avanti con l'ingresso dell'unica coppia che è rimasta ancora insieme. Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sono arrivati mano nella mano da Filippo Bisciglia, rovesciando così la decisione presa al falò di confronto.

I due fidanzati hanno raccontato di essersi rivisti subito dopo la fine delle riprese per parlare di quanto accaduto, e l'amore ha subito trionfato nonostante le incomprensioni e i timori legati alla differenza d'età.

Lei ha sottolineato: "Se c'è un amore grande si supera tutto. L'amore vince su tutto. Ad oggi vogliamo viverci senza pensare al futuro, abbiamo del lavoro da fare, il resto verrà da sé".

Brutte notizie sono arrivate poco dopo dall'unica coppia che aveva lasciato la trasmissione ancora insieme: Cristina Incorvaia e David Scarantino, infatti, si sono lasciati quella sera stessa. La dama del Trono Over ha raccontato di essersi sentita subito attaccata e di aver ritrovato i problemi già presenti prima di entrare nel programma.

Nessun lieto fine è arrivato per Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, che erano usciti separati dal falò. Lui ha ammesso di avere sofferto molto nel rientrare a casa senza l'amata, aggiungendo anche di averla incontrata e di aver visto una persona ancora confusa. L'ex fidanzata ha confermato quanto già sottolineato in trasmissione, ovvero di volersi concentrare soltanto su se stessa.