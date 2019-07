Ieri sera si è conclusa la sesta edizione di Temptation Island: il pubblico ha assistito agli ultimi tre falò di confronto, quelli tra i sei protagonisti che erano ancora in gioco. Per la prima volta da quando esiste il reality, soltanto una delle coppie del cast è tornata a casa più unita: quella formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino. Tutti gli altri fidanzati, per un motivo o per un altro, si sono detti addio davanti a Filippo Bisciglia: nello speciale di stasera dedicato a quello che è successo un mese dopo la fine delle riprese, si scoprirà se queste decisioni sono state mantenute.

Temptation fa incetta di coppie: solo una sopravvive al falò

Non era mai successo prima: al termine di Temptation Island, i telespettatori hanno assistito ad un record assoluto di addii tra i protagonisti del cast. Ben 5 coppie su 6, infatti, si sono separate dopo il falò di confronto definitivo: soltanto David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno scelto di tornare a casa insieme per provare a risolvere i problemi che li hanno portati spesso a litigare.

I primi a chiudere una storia d'amore che durava da più di 13 anni, sono stati Nunzia Sansone a Arcangelo Bianco: dopo essersi confrontato due volte in pochi giorni con la compagna, il napoletano ha preso la difficile decisione di mollarla perché certo di non essere l'uomo giusto per lei. Poco dopo è toccato a Jessica Battistello e ad Andrea Filomena affrontare anticipatamente il falò finale: visto il palese avvicinamento di lei al single Alessandro Zarino, il parrucchiere non ha potuto far altro che alzarsi e augurare il meglio alla sua ormai ex fidanzata.

Nella puntata andata in onda ieri sera, invece, sono stati ben tre gli addii che il pubblico ha visto: Ilaria Teolis, infatti, non è riuscita a perdonare Massimo Colantoni ed ha scelto di stare un po' da sola. Anche Sabrina Martinengo e Nicola Tedde si sono lasciati di comune accordo dopo un duro faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia: il torinese, inoltre, ha proposto alla single Maddalena di conoscersi meglio lontano dalle telecamere.

Vittorio Collina ha chiuso la porta in faccia a Katia Fanelli: nonostante la "fotonica" protagonista di Temptation abbia aperto il suo cuore al compagno tra le lacrime, lui non è riuscito a digerire gli insulti che lei gli ha fatto durante la prima settimana di permanenza nel villaggio ed ha chiesto alla tentatrice Vanessa di approfondire il loro rapporto.

Grande attesa per lo speciale 'un mese dopo'

Gli unici fidanzati del cast che sono tornati a casa insieme dopo il falò, sono Cristina e David: lui è riuscito a convincere la titubante ex dama di Uomini e Donne Over a dare un'altra chance al loro litigioso rapporto.

Stando ai Gossip che sono circolati in questo periodo sul web, però, sembra che anche per questi due protagonisti di Temptation Island non ci sia stato il lieto fine. Alcune persone che vivono nella stessa città del cavaliere, hanno raccontato che starebbe soffrendo tantissimo perché la compagna l'avrebbe lasciato a pochi giorni dal ritorno a casa.

Stasera, martedì 30 luglio, sarà trasmessa una puntata speciale del reality: Filippo Bisciglia incontrerà le 6 coppie di quest'anno e chiederà loro cosa è successo nel mese successivo alla fine delle riprese in Sardegna.

Stando alle anticipazioni che hanno dato gli addetti ai lavori, alcuni fidanzati non hanno confermato la decisione presa al falò: chi si è detto addio potrebbe essersi ritrovato lontano dalle telecamere, mentre chi è tornato a casa insieme potrebbe essersi lasciato.