È un messaggio tra il polemico e l'ironico quello che è apparso pochi minuti fa sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island: la produzione, infatti, ha voluto fare un'importante precisazione su alcuni Gossip che sono circolati sulla prossima edizione Vip del reality. Gli addetti ai lavori, dunque, hanno fatto sapere che le smentite che hanno fatto alcune coppie ad una loro eventuale partecipazione al format, sarebbero frutto della loro fantasia perché nessuno li avrebbe mai invitati a far parte del cast.

Il messaggio della produzione del reality incuriosisce il web

A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island, la produzione ha deciso di pubblicare su Instagram un messaggio che è destinato a far discutere: gli autori del reality, infatti, hanno voluto smentire alcune notizie che sono circolate di recente sull'edizione Vip che è prevista per l'autunno prossimo.

"Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate", si legge sull'account ufficiale della trasmissione prodotta da Maria De Filippi.

A catturare l'attenzione dei fan e degli appassionati di gossip, però, è stata la domanda provocatoria con la quale si è concluso questo breve sfogo degli addetti ai lavori: "Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?".

Le parole che la produzione del format Mediaset ha reso pubbliche pochi minuti fa, hanno inevitabilmente incuriosito chiunque le abbia lette: nonostante non sia stato fatto nessun nome, gli utenti del web hanno provato ad ipotizzare a chi possa essere riferita questa frecciatina.

Ancora ignoto il nome del nuovo conduttore

Tra i personaggi famosi che di recente hanno dichiarato di aver detto "no" a Temptation Island Vip, spiccano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: interpellata dalla rivista Chi sull'eventualità di vederla alle prese con i tentatori nel villaggio tra qualche mese, la sorella di Belen ha fatto sapere che la sua troppa gelosia non le permetterebbe di resistere nemmeno due minuti in quel contesto. Tra le altre coppie che hanno pubblicamente fatto sapere di aver rifiutato di far parte del cast della seconda edizione Vip del reality, ci sono anche: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Irene Capuano.

Non sappiamo se i personaggi famosi ai quali si riferiva la produzione nel post "incriminato" sono tra quelli appena citati, fatto sta che i telespettatori ora chiedono a gran voce di conoscere i nomi di chi si sarebbe vantato di aver detto no a Temptation senza mai essere stato invitato.

Un'altra notizia che è trapelata in queste ore sul format Mediaset, è quella che riguarda colui/lei che prenderà il posto di Simona Ventura alla conduzione: le ipotesi di vedere Ilary Blasi e Filippo Bisciglia in questo ruolo, sarebbero sfumate. Chi sarà il nuovo presentatore dell'edizione Vip numero 2 del reality?